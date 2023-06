Olympiades Réussite-Jeunesse: les étudiants de la CFER créent l'exploit

Les Olympiades Réussite-Jeunesse se tenaient les 30, 31 mai et 1er juin à l'Université Bishop's de Lennoxville. Lors de cet événement, les étudiants de la CFER de Beauce ont remporté un neuvième titre de champion provincial.

C'est un bel exploit du Centre de formation en Entreprise et Récupération (CFER) de Beauce qui s'est accompli la semaine passée. En effet, huit étudiants ont décroché une neuvième victoire en 15 participations dans cette compétition.

Au total, 23 écoles se disputaient le titre de champion provincial. Malgré le niveau de compétition très relevé, le CFER a su se démarquer et obtenir la première position après les quatre épreuves (Génie en herbe, expression orale, habileté manuelle et activité sportive.)

« Cela a été trois journées magiques qui ont contribué à souder encore plus notre lien d’appartenance avec notre CFER. Nous avons connu une année formidable, avec des enseignants dévoués et qui contribuent à faire de nous des citoyens engagés, des personnes autonomes et des travailleurs productifs » a déclaré Cloé Parent, étudiante au CFER de Beauce.

Des enseignants fiers de leurs élèves

Les enseignants Danny Roy, Alain Giguère, Alexandre Savoie et Donovan Poulin tiennent aussi à souligner tous les efforts fournis par les élèves qui se préparaient pour cette importante compétition depuis plusieurs mois. « Nous les avons préparés afin de leur prouver qu’ils étaient capables de réussir. Ils ont non seulement réussi, mais ils ont excellé. »

Marc-Antoine Vaillancourt et Jolyeann Lagrange ont performé en habileté manuelle, Cloé Parent et Kevin Gagné ont eu à faire une présentation orale de quatre minutes sur le thème de la récupération et ce, devant un auditoire de 300 personnes et Simon Vézina, Ali Salman, Alexis Roger et Océanne Paquin ont livré leur performance en génie en herbe.

Pour ceux qui aimeraient obtenir de l’information sur le programme pédagogique ainsi que les objectifs d’une école CFER, il est possible de se rendre sur le site internet de l'établissement.