Programme d’études Cuisine: neuf élèves en stage en France

Neuf élèves du programme d’études Cuisine, du centre de formation des Bâtisseurs de Saint-Joseph-de-Beauce, sont partis pour la France afin de compléter un stage de quatre semaines.

Plus précisément, ils séjourneront au Pays de Nay, composé de villes et de villages fondés au Moyen Âge et riches d’histoire. C’est dans un décor de plaines, de montagnes et de monuments historiques que les élèves évolueront dans leur apprentissage. Ces stages immersifs dans la cuisine propre à la France permettront d’apprendre de nouvelles techniques et d’y découvrir des procédés typiques à la cuisine locale.

Le groupe d’élèves de la Beauce se joint à celui du centre de formation professionnelle L’Envolée de Montmagny pour y vivre des stages dans des restaurants gastronomiques.

Pour concrétiser ce voyage outre-mer, les élèves, en collaboration avec le personnel enseignant, ont tenu des activités de financement comme la vente de plats et la tenue de banquet. Ils ont aussi reçu des contributions de différents partenaires.

« Une expérience de stage enrichissante et pleine de découvertes pédagogiques Par cette expérience de stage, les élèves auront l’occasion de s’imprégner de la cuisine française et de vivre l’expérience du marché du travail. Les apprentissages qu’ils rapporteront sauront sans doute enrichir le monde de la restauration en Chaudière-Appalaches », ont indiqué les responsables du programme par voie de communiqué de presse.

D'ailleurs, un nouveau groupe du programme Cuisine se mettra en branle à compter du 7 août prochain, au centre de formation des Bâtisseurs, secteur Saint-Joseph-de-Beauce. Toutes les personnes intéressées à s’inscrire peuvent encore le faire en consultant le site web du centre (www.cfbatisseurs.ca/cuisine).