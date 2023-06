Les enseignants en soins infirmiers mis à l'honneur

Le Cégep du Beauce-Appalaches a reçu le 36e colloque de l'Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ) les 5 et 6 juin.

Au total, près de 250 membres sont venus des quatre coins de la province pour cet événement. Ce dernier permet de réunir des collègues de l’enseignement d’une quarantaine de collèges et centres d’études collégiales.

Le Cégep Beauce-Appalaches a été très honoré d'être hôte de l'événement. « Le personnel du Cégep a travaillé avec dévouement et professionnalisme pour offrir une expérience mémorable aux membres de l’Association, a souligné Caroline Bouchard, directrice générale. Nous sommes fiers d'avoir eu l'opportunité de partager nos installations du campus de Saint-Georges pour faire de ce colloque une réussite. »

Éducation et santé au coeur des ateliers

Plusieurs ateliers accrédités ont offert aux personnes présentes des perspectives inspirantes et éclairantes sur des sujets d'actualité liés à l'éducation et au domaine de la santé, favorisant un riche partage d'expertise et d'idées entre collègues dans un contexte convivial.

Le salon des exposants était aussi présent afin de pouvoir découvrir divers domaines dans la santé. Une vingtaine de kiosques ont ainsi été installés avec des spécialistes en pédagogie, mannequins de simulation haute-fidélité, des services financiers, des produits du terroir et des services liés à la santé et au bien-être. Le spectacle de clôture a été présenté par le groupe Steven & Steeven.

« Le colloque a été salué par nos pairs comme une expérience enrichissante, favorisant les échanges professionnels, le réseautage et le partage des meilleures pratiques, a conclu Mélanie Demers, enseignante et porte-parole du comité organisateur. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce succès. »