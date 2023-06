Forces AVENIR: les lauréats 2023 sont dévoilés

Le Cégep Beauce-Appalaches a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, les personnalités et les projets lauréats locaux du programme Forces AVENIR 2023.

Ces étudiants et ces étudiantes incarnent l'esprit d'engagement et de persévérance au sein de leur communauté étudiante.

Catégorie AVENIR Personnalité

— Valérie Gaillardetz Rousseau, étudiante finissante en Technologie du génie industriel, se distingue par son implication au sein du Socioculturel du Cégep comme membre bénévole du Comité socio et de l'équipe d'animation humoristique de Cégeps en spectacle. Lauréate dans la catégorie Personnalité engagée, elle est reconnue pour son dynamisme, sa fiabilité, sa bonne humeur et sa débrouillardise.

— La lauréate dans la catégorie Personnalité persévérante est Aurélie Jobin, étudiante en Techniques de santé animale au campus de Sainte-Marie. Elle a su surmonter plusieurs défis et faire preuve de détermination durant son parcours. L’espoir de faire sa médecine vétérinaire est sa principale source de motivation qui lui permet de ne pas baisser les bras et d’accomplir plusieurs choses.

— Lauréat dans la catégorie Personnel engagé, Maxime Aubertin s’implique bénévolement auprès des équipes sportives du Cégep Beauce-Appalaches, entre autres pour des activités de financement. Il est le préparateur physique pour l'organisation des Condors et s'occupe d'entraîner et développer plus de 200 athlètes Condors, afin de les aider à mieux performer lors de leurs compétions sportives.

Catégorie AVENIR Projet engagé

— Le groupe Acouphène est lauréat dans la catégorie Arts, lettres et culture pour sa chanson d’inspiration métal progressif en français Penses-y quand t’en manges - la poutine, présentée dans le cadre du concours Cégeps en spectacle en janvier dernier. Les membres du groupe Tommy Bolduc, Rachel Dallaire, Christopher Gagné et Sarah-Maude Giguère ont su composer une pièce saluée pour sa créativité et son originalité : un amalgame de paroles parlant de poutine, de guitare à 7 cordes et de flute traversière.

— Une quinzaine d’étudiants et d’étudiantes en Techniques d’éducation spécialisée du campus de Sainte-Marie ont eu l’occasion de vivre une expérience unique de stage humanitaire au Maroc en mai dernier. Ce projet lauréat dans la catégorie Entraide, paix et culture, leur a permis d’expérimenter leur savoir-faire dans un contexte culturel différent. Le groupe était composé de Lorie-Ann Bouchard, Lorie-Anne Breton, Allyson Bussières, Magalie Camiré, Élyane Faucher, Kate Gilbert, Camille Groleau, Julien Labbé, Marie-Laurence Labbé, Noémie Lehoux, Marianne Poulin, Naomi Roy, Émilie Saint-Germain, Simon-Olivier Tessier et Sarah-Gabrielle Thibault, ainsi qu’à leurs enseignant∙e∙s, Annie Deblois, Madeleine Gagné et Yannick Lessard.

« Les lauréates et lauréats ont su inspirer leurs collègues par leur engagement, leur dévouement, leur dynamisme et leur capacité à se dépasser. Nous sommes fiers de les mettre en lumière, leur exemple motive les générations futures à s'impliquer activement dans leur communauté. Nous les encourageons à poursuivre leurs efforts et à continuer de laisser leur empreinte dans la société », a souligné le directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante, Daniel Laflamme, dans le communiqué d'annonce.