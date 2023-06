Une découverte de l’Europe pour les diplômés en Sciences humaines

Une trentaine de finissants et finissantes en Sciences humaines, provenant des trois campus du Cégep Beauce-Appalaches, ont entrepris un fascinant périple en Europe, du 23 mai au 1er juin.

Accompagné de quatre enseignants, le groupe a eu l'occasion de découvrir la culture et l’histoire de certains pays européens que sont l'Allemagne, la Suisse, la République tchèque et le Liechtenstein.

Ce voyage a permis aux étudiants et étudiantes d'appliquer les connaissances et les compétences acquises tout au long de leur parcours collégial. Il s’inscrit dans la continuité du projet synthèse réalisé à la dernière session de leur formation et portant sur des sujets liés aux pays à visiter : la chute du mur de Berlin, la Shoah, l’antisémitisme en Europe, le camp de concentration de Dachau, les inégalités hommes/femmes au travail en Europe, les relations franco-allemandes dans la construction de l'Union européenne, la Croix-Rouge, les Alpes et le chocolat dans la culture Suisse sont tant de sujets traités par les finissants et finissantes.

« Le voyage est en même temps une façon, pour les étudiants et les étudiantes, de s’ouvrir sur le monde, d’apprivoiser différentes cultures et de développer leur curiosité. Il leur permet d’acquérir de nouvelles connaissances en plus de rendre la théorie vue en classe très concrète », a souligné Michel Jr Fabre, enseignant en géographie et coordonnateur du département des Sciences humaines.

Les visites des lieux et des attraits emblématiques de l’Allemagne, de la République tchèque, du Liechtenstein et de la Suisse leur ont permis de recourir à certaines notions de géographie, d’histoire, de psychologie, de sociologie, d’économie et de politique abordées dans les différents cours. L'exploration de Berlin a révélé la porte de Brandebourg, la Colonne de la Victoire, les vestiges du mur de Berlin et « Checkpoint Charlie », poste-frontière entre l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est durant la guerre froide. À Dresde, le groupe a pu contempler le magnifique Palais Zwimger et constater les influences soviétiques encore présentes dans le paysage urbain. Alors qu’à Prague, il a pu admirer la cathédrale Saint-Guy, l'horloge astronomique, le quartier historique avec son célèbre pont Charles et le mur de Lennon.

« Le camp de concentration de Dachau, premier camp de concentration mis en place par le régime nazi, fut une visite émotive pour le groupe où les étudiants et étudiantes ont pu observer, sur les lieux, les horreurs de la guerre décrites dans certains cours », a mentionné M. Fabre. L’aventure s’est poursuivie à Munich avec le Parc olympique, le château de Nymphenburg et le jardin paysager « Englischer Garten », parmi les plus vastes jardins de ce type au monde, puis par un bref passage au Liechtenstein. Le voyage s’est achevé en Suisse, avec la visite du château Linderhof, inspiré du célèbre château de Versailles et d'une croisière sur le lac des Quatre-Cantons avant de monter au sommet du mont Rigi pour admirer les Alpes suisses.