Un bal tout en "dune buggies" pour les finissants du CIMIC

C’était jour de graduation, ce vendredi 16 juin, pour 17 élèves de la formule Duplex en Carrosserie du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC).

Ils y ont présenté les réalisations sur lesquelles ils travaillent depuis 800 heures. Il s'agit de dune buggies, des bolides fabriqués dans le cadre de leur programme.

En équipe de deux ou trois, les étudiants de ce Diplôme d'études professionnelles (DEP) ont conçu, dans son ensemble, un dune buggy. Ils ont, entre autres, fabriqué et soudé les composantes de l’habitacle et installé le moteur et sa transmission.

Ces étudiants du DEP ont d'autant plus ajusté les éléments de suspension et de direction, en plus d'utiliser des équipements de fabrication métallique et de peinture automobile. Ils ont également réalisé toutes les composantes électriques du bolide.

Cette initiative pendant leur parcours au CIMIC leur permet de suivre un programme de formation professionnelle et de compléter leurs études secondaires en même temps. Ils obtiennent ainsi une double diplomation.

Des 17 élèves, 13 d’entre eux poursuivront leurs études pour compléter un deuxième diplôme d’études professionnelles. Il est d'ailleurs possible de voir certaines photos de ces petits véhicules, qu'on peut qualifier d'oeuvres d'art.