Miguel Morissette quitte le conseil d'administration du CSSBE

Miguel Morissette, qui était en poste depuis le 22 octobre 2020, a participé hier soir à son dernier conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), dont il était le président.

Ses collègues ont souligné son humour, son sens de l'écoute, son respect et son sens du devoir. « C'était notre premier président et c'est toute une job à faire, il faut tout structurer. J'ai adoré nos rencontres et nos échanges. Je pense que tu as réussi tout un défi », lui a signifié Fabien Giguère, directeur général du CSSBE.

Monsieur Morissette a lui aussi remercié ses collègues pour leur soutien et leur bon travail. « J'ai trouvé rapidement que l'équipe s'est développée et soudée. (...) On a parlé souvent de l'ADN du CSSBE et ça se reflète sur notre communauté, sur les membres du personnel. Je vous lève mon chapeau. On peut être très fier de notre centre de services scolaires », a-t-il exprimé à son tour.

Lors de cette séance du conseil d'administration, les membres ont adopté leur Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2023-2027. Celui-ci sera présenté au public à l'automne pendant un événement spécial organisé par le CSSBE.