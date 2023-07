La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour Audrey Fortin

Audrey Fortin, étudiante au baccalauréat en sciences infirmières au Département des sciences de la santé au campus de Lévis, vient de connaître une première année à l’UQAR mémorable qui se conclut par l’obtention de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse.

Cette reconnaissance de l’engagement et de la qualité du dossier scolaire vient clore une année riche en émotion et en action pour l’étudiante qui a été à la tête de l’Association modulaire en sciences infirmières (AMSI). Outre cet engagement étudiant, elle a contribué à organiser des activités de financement pour récolter des fonds servant à la recherche sur le cancer du sein et à la lutte contre l’intimidation dans les écoles secondaires en plus de participer à la mise sur pied de collectes de sang.

Elle vient de terminer un quart de nuit à l’unité mère-enfant de l’Hôtel-Dieu de Lévis quand elle se présente pour l’entrevue. Elle parle avec énergie et dynamisme malgré cette nuit de travail. Elle raconte que, depuis toute jeune, elle sait qu’elle sera infirmière clinicienne en périnatalité.

L’engagement d’Audrey Fortin ne date pas d’hier. Depuis toujours, la Beauceronne d’adoption a des projets plein la tête. Des projets qui se transforment en réalisations. Elle a grandi à Lac-Etchemin, village de Chaudière-Appalaches limitrophe de la région de la Beauce. C’est toutefois à cette dernière région qu’elle s’identifie, une région où elle a lié de nombreuses amitiés et où elle a fait ses études collégiales.

«D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été impliquée dans la vie sportive, socioculturelle et communautaire», raconte la jeune femme qui a pratiqué, entre autres, le volleyball, le soccer, le football et le basketball. Le volet sportif lui a beaucoup manqué cette année. Elle aimerait mettre sur pied une équipe du Nordet en basketball féminin au campus de Lévis. Elle est en période de recrutement. Certaines complices de ses années collégiales la rejoindront l’année prochaine à l’UQAR. Elle espère parvenir à rassembler suffisamment de joueuses pour former une équipe.

La sportive est également artiste. Elle s’est d’ailleurs vu décerner un prix lors de sa participation à la compétition Cégeps en spectacle. La bassiste et chanteuse marie ses intérêts pour la musique à la philanthropie. En effet, son groupe de musique a produit, un peu à la blague, un disque et le tout s’est transformé en activité de financement pour l’organisme Opération Enfant Soleil. Deux fois par année, le groupe donne un concert dont les profits servent à financer la lutte contre l’intimidation dans les écoles secondaires.

L’énergie nécessaire pour la conduite d’autant de projets, elle la prend « dans le positif et la beauté qui l’entourent », explique-t-elle. « Je suis aussi bien entourée. Mes amis et ma famille ont toujours été derrière moi », précise Audrey Fortin.

Elle vient d’accepter le mandat de vice-présidente aux affaires internes et externes de l’Association générale des étudiants et étudiantes du campus de Lévis (AGECALE).

Notons que la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse reconnaît l’engagement bénévole au niveau social et communautaire, la détermination et le dépassement de soi. Les récipiendaires exercent une influence positive au sein de leur communauté, présentent une attitude inspirante et un rayonnement positif, tout en maintenant un dossier scolaire remarquable.

Rédaction: Christian Dumont