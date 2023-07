Le CSSBE organise une journée de recrutement de personnel

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) tiendra la deuxième édition de l’événement Carrière en éducation le mercredi 12 juillet et le jeudi 13 juillet.

Cette édition sera dédiée spécialement aux emplois en services directs aux élèves: éducatrice ou éducateur en service de garde, préposée ou préposé aux élèves handicapés, technicienne ou technicien en éducation spécialisée, technicienne-interprète ou technicien interprète, technicienne ou technicien en service de garde et technicienne ou technicien de travail social.

Sous forme de prise de rendez-vous, l’activité aura lieu simultanément au siège social du CSSBE situé au 1925, 118e Rue à Saint-Georges, et en ligne. Ce sera l’occasion pour toutes les personnes intéressées par une carrière en éducation de rencontrer l’équipe du CSSBE et de connaître toutes les opportunités d’emploi offertes dans les établissements scolaires. Le lien pour prendre rendez-vous et les postes disponibles se trouvent sur le site internet de l'organisation.

Notons que le CSSBE compte présentement plus de 3 000 employés, ce qui en fait l’un des principaux employeurs de la Beauce et des Etchemins.