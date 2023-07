Le GRAP Beauce-Sartigan remet du matériel scolaire à 300 élèves de la région

Le Groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté (GRAP) de Beauce-Sartigan a remis cette semaine du matériel scolaire à 300 élèves de la région en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Des sacs d’école, des cahiers de notes, des pochettes, des cartables, des crayons et plusieurs autres articles composant les listes scolaires ont été distribués aux familles de la MRC de Beauce-Sartigan afin d’alléger le stress financier associé au début de l’année scolaire. De plus, 300 cartes cadeaux de chez Équipement de bureau Demers ont été données aux familles ciblées par les organismes partenaires afin d’équiper adéquatement les enfants en prévision du retour à l’école.

Les impacts persistants de la pandémie et l’augmentation récente du coût de la vie ont compliqué la vie de plusieurs ménages au niveau financier, particulièrement les plus vulnérables. Les demandes d’aide sont en augmentation constante, et ce, depuis plusieurs années. Par ailleurs, les organismes communautaires remarquent de nouveaux visages parmi les familles ayant demandé du soutien pour le matériel scolaire.

Le GRAP Beauce-Sartigan souhaite remercier ses partenaires, dont le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, pour son engagement financier, Telus pour les dons de sacs à dos et de matériel scolaire, Équipement de bureau Demers pour son implication ainsi que le Comptoir régional de Beauce pour le prêt des locaux. Par ailleurs, les élèves de l’École Vision Beauce ont créé des affiches dans l’école en plus d’envoyer un message à toutes les familles afin de ramasser des dons qui ont été remis au GRAP Beauce-Sartigan.

« Il s'agit maintenant d'une tradition de m'impliquer auprès de nos organismes communautaires pour aider, annuellement, 300 enfants de mon comté à avoir une rentrée scolaire comme tous les autres élèves. Cette aide permet de démarrer la prochaine année scolaire du bon pied et de donner toute la confiance nécessaire à notre jeune génération », affirme le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Il est encore possible de donner pour faciliter la vie des familles beauceronnes qui en ont besoin. Les personnes souhaitant faire un don de fournitures scolaires peuvent contacter le GRAP Beauce-Sartigan en appelant au 418-228-3454.

Rappelons que le GRAP Beauce-Sartigan a pour mission de mettre en place des moyens concrets pour diminuer la pauvreté vécue par les personnes dans la MRC de Beauce-Sartigan.