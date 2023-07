Une 3e école de Beauce-Nord obtiendra des aides à la classe

Dès la rentrée 2023-2024, l'école primaire De Léry-Monseigneur-De-Laval, de Beauceville, emboitera le pas aux écoles Notre-Dame, à Saint-Elzéar et l’Étincelle, à Sainte-Marguerite, pour le projet d’aides à la classe.

C'est le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué de presse aujourd'hui, au nom du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Ce projet-pilote vise à déployer des ressources d’aides à la classe dans les établissements. Il est à la fois l’occasion de valoriser la mission du personnel enseignant, soit d’enseigner, de mettre à profit les compétences et l’expertise d’autres ressources au sein de l’équipe-école et de favoriser la collaboration entre les membres du personnel. Les aides à la classe soutiennent l’enseignante ou l’enseignant en effectuant des tâches non pédagogiques.

Fort du succès du projet-pilote, le gouvernement souhaite augmenter de 4 000 le nombre d’aides à la classe. Ceci fait d'ailleurs partie de l'offre déposée dans le cadre des négociations.

« Je suis vraiment heureux de savoir qu’une nouvelle école de Beauce-Nord pourra profiter de cet intéressant projet-pilote. Nos enseignantes et enseignants ont plus que jamais besoin de soutien, et ce sont les élèves qui en profitent le plus en fin de compte », a fait savoir le député Provençal.