Quelque 300 000 $ pour la rénovation de trois cours d'école

Afin d’offrir aux élèves un environnement extérieur stimulant, Québec investira 300 000$ pour réaliser trois projets d’embellissement de cours d’école dans la circonscription de Beauce-Sud.

C'est le député, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué de presse, au nom du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

L’école des Deux-Rives de Saint-Georges, l’école Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Benoît Labre et l’école Sainte-Thérèse de Saint-Honoré-de-Shenley se partageront la somme.

Ceci s’ajoute aux récents investissements pour les travaux dans la cour de l’école Trait-d’Union de Saint-Prosper ainsi que de l’école la Tourterelle de Saint-Benjamin dont l’inauguration officielle est à venir prochainement. De même, en juin 2022, l'élu avait annoncé une somme de 7 M$ pour l’ajout d’une nouvelle piste d’athlétisme et divers plateaux sportifs autour du Complexe multisport à Saint-Georges.

Les projets d’aménagement de cours d’école permettront une utilisation optimale en toute saison, en plus d’offrir une variété d’activités et des jeux supplémentaires pour les jeunes. Ainsi, les élèves pourront bénéficier d’espaces extérieurs favorisant l’activité physique.

« Nos enfants sont au cœur de nos priorités. Je suis donc très heureux de confirmer ses investissements qui auront un impact réel et durable sur nos jeunes. Depuis notre arrivée en 2018, les investissements en infrastructures scolaires dans Beauce-Sud ont été bonifiés de façon importante et nos élèves et le personnel en profitent grandement », a indiqué Samuel Poulin.