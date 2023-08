Panneau jaune: une nouvelle idée pour protéger les enfants à la marche

Des parents ont lancé en vue de la rentrée scolaire une nouvelle initiative, pour protéger les enfants qui circulent à pied dans les rues du Québec. C'est en réaction à plusieurs accidents survenus dans les dernières années sur les routes que le panneau jaune circulera auprès de plusieurs enfants cette année.

Que ce soit avec Anaïs âgée de 11 ans en 2018, Jules de 13 ans en 2019 ou Marria de 7 ans en décembre dernier, la sécurité piétonnière des élèves a à quelques reprises été mise en danger.

Ainsi, le panneau jaune est une nouvelle approche, notamment de l’Association des comités de parents anglophones (ACPA) et du mouvement Pas une mort de plus. L'idée étant de créer des panneaux jaunes personnalisés à accrocher sur les sacs et les vêtements des enfants.

Le mouvement vient avec certaines demandes, adressées au gouvernement ainsi qu'à la population. Éviter des événements précédemment énumérés est un enjeu prioritaire.

Que les usagers de la route doivent redoubler de prudence tout le long des trajets scolaires.

Que les décideurs et décideuses politiques doivent prioriser sans plus tarder la sécurité des enfants sur le trajet scolaire et en assumer l’imputabilité.

Qu’il est primordial d’encourager les modes de transports actifs auprès des jeunes afin qu’ils les adoptent et ce, sans craindre pour leur vie.

C'est ce que le regroupement a mentionné par un communiqué de presse envoyé ce matin. Par-dessus tout, il s'agira d'éviter des accidents supplémentaires pour les élèves de la Beauce et du Québec