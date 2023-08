Cégep Beauce-Appalaches: une année de défis pour les étudiants

La rentrée scolaire au Cégep Beauce-Appalaches est déjà enclenchée, alors que des étudiants locaux, mais aussi internationaux, se rassemblent dans les salles de classe pour de nouvelles semaines d'étude.

Plusieurs défis se lancent sur les étudiants contemporains. L'inflation n'aide certainement pas les jeunes, qui amorcent à peine leur vie d'adulte. Si le cégep beauceron reçoit beaucoup d'étudiants locaux, l'enjeu du logement et du panier d'épicerie peut être difficile pour plusieurs.

« En ce moment, ça peut être gérable, mais si ça n'allait pas en s'améliorant, il risquerait d'y avoir un cri du coeur des étudiants bientôt. » C'est ce qu'a témoigné Félix Michaud, Président de l'Association générale étudiante du Cégep Beauce-Appalaches (AGE), par entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

« En ce moment, ça va bien pour les étudiants de la région, surtout si on se compare à d'autres cégeps. Les étudiants locaux s'en sortent bien, mais il y a les étudiants internationaux qui vivent d'autres réalités aussi », a poursuivi Félix Michaud sur la question de l'inflation.

Une mobilisation difficile à construire, mais simple à détruire

Le représentant de l'AGE a également abordé le sujet de l'association dont il fait la promotion. Ce groupe installé au cégep depuis ses débuts a pour objectif le soutien et le rassemblement des étudiants de l'établissement. Sa reconnaissance et sa popularité ne sont cependant pas toujours acquises.

« Par les années passées, c'était plus difficile. On a manqué d'effectif et on était surtout en mode survie. Mais cette année on a plusieurs objectifs. L'idée va être de représenter l'entièreté des sports du cégep et de créer une vraie belle vie étudiante autour de la famille des Condors. »

Toujours selon Félix Michaud, la forte présence de l'AGE en soutien aux Condors et aux étudiants internationaux a fait connaître l'organisation. « Depuis l'an passé, on a eu plusieurs progrès. On prend plusieurs initiatives et juste par le bouche-à-oreille, la discussion se fait naturellement. »

On veut maintenant acquérir la confiance des gens aux études, pour offrir un maximum de services. « Juste être une ressource d'aide connue, sur lesquels les étudiants peuvent compter. Ils peuvent toujours venir nous voir et pour du soutien et nous, on a la capacité de trouver les ressources nécessaires. »

Inclure les étudiants étrangers

Un fait notable à apporter sur le campus de Saint-Georges, notamment, porte sur des étudiants internationaux, qui s'installent en Beauce année après année.

Uniquement pour cette session d'automne, 130 personnes issues de l'immigration vont fréquenter l'un des trois campus du Cégep Beauce-Appalaches

C'est un beau défi de l'AGE de vouloir rassembler ces groupes de l'international. Les activités et le parrainage sont des éléments clés à adopter, alors que l'étudiant Vincent Dijoux apporte une importante contribution.

« Les ressources au cégep permettent d'organiser des activités qui rassemblent tout le monde, incluant des étudiants étrangers. On a organisé entre autres des ateliers de cuisine, où des immigrants ont préparé des mets de chez eux, ce qui a été très apprécié de tout le monde. »

C'est ce qu'a conclu Félix Michaud, en insistant sur l'apport de son ami et collègue Vincent Dijoux pour la saine intégration des étudiants d'ailleurs sur les campus beaucerons.

Sur ce, le cégep et sa clientèle font face à plusieurs défis, mais le rassemblement et l'entraide sont des formules gagnantes pour garantir à tout le monde sur place une bonne année scolaire.