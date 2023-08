Plus de 20 000 élèves font leur rentrée au CSSBE

Les établissements du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) s’apprêtent à recevoir plus de 18 394 élèves du secteur « jeune », soit du préscolaire au secondaire à l'occasion de la rentrée du mardi 29 août. Quant à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes, on compte déjà 2 801 inscriptions.

Ainsi, plus de 20 000 élèves répartis dans 56 établissements retourneront sur les bancs de l'école.

La clientèle prévue se répartit comme suit:

• 684 élèves aux programmes 4 ans

• 10 543 élèves au préscolaire et au primaire

• 7 167 élèves au secondaire

• 943 élèves à la formation professionnelle

• 1 858 élèves à l’éducation des adultes

Les chiffres officiels de fréquentation seront comptabilisés en date du 30 septembre 2023.

Je marche vers l’école : tu conduis prudemment

La rentrée scolaire signifie également le retour des élèves aux abords des rues et la sortie des autobus scolaires. Le CSSBE invite la population à faire preuve de prudence sur les routes près des écoles. Pour l’année 2023-2024, ce seront 250 autobus scolaires qui parcourront chaque jour le territoire des 55 municipalités de la Beauce et des Etchemins desservies par le CSSBE.

À propos du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

Le CSSBE se dévoue à ses élèves, jeunes et adultes, ainsi qu’au service de la communauté sur le territoire de la Beauce et des Etchemins. Il compte 56 établissements scolaires répartis dans 55 municipalités.

Ses valeurs que sont le respect de la personne, la loyauté et l’intégrité, la bienveillance et la collaboration guident chaque jour ses actions afin de partager sa passion pour l’éducation.