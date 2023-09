Drainville dit non aux blocs sanitaires mixtes dans les écoles

Les établissements du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) s’apprêtent à recevoir plus de 18 394 élèves du secteur « jeune », soit du préscolaire au secondaire à l'occasion de la rentrée du mardi 29 août. Quant à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes, on compte déjà 2 801 inscriptions. Ainsi, plus de 20 ...