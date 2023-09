Cégep Beauce-Appalaches: 93,1% de réussite à l'épreuve uniforme de français

Les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches ont enregistré des résultats exceptionnels à l'épreuve uniforme de français pour l'année académique 2021-2022.

En effet, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Enseignement supérieur, l’institution beauceronne se démarque parmi les collèges publics du Québec, atteignant un taux de réussite de 93,1 % alors que la moyenne provinciale se situe à 85,5%. Avec cet accomplissement, le Cégep Beauce-Appalaches se classe au 4e rang en matière de performance académique.

« Plus précisément, pour l'épreuve de mai 2022, nos étudiantes et étudiants inscrits à l’épreuve uniforme de français ont atteint un taux de réussite impressionnant de 94,3 %, plaçant ainsi notre établissement au 3e rang parmi les collèges publics du Québec », a précisé Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante. Cette performance exceptionnelle est d'autant plus remarquable lorsque l'on considère que la moyenne provinciale pour cette épreuve était de 82,7 %.

« Ces résultats reflètent l'engagement inébranlable de notre personnel enseignant, ainsi que l'effort continu de nos étudiants et étudiantes dans leur préparation à l'épreuve uniforme de français », se réjouit Caroline Bouchard, directrice générale.