Des ateliers sur la robotique et l'automatisation au CIMIC

Plus du deux tiers (71 %) du personnel professionnel en éducation de Beauce-Appalaches déclarent être en surcharge de travail, principalement en raison d’un trop grand nombre de mandats à accomplir (80 %), d’une hausse du nombre d’élèves et d’enseignants à soutenir (71 %) , et du manque de ressources professionnelles (57 %). Il s'agit d'un ...