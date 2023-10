Gino Bilodeau nommé directeur des ressources informationnelles

Le comité exécutif du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé, ce vendredi 6 octobre, la nomination de Gino Bilodeau, à titre de directeur des ressources informationnelles.

Originaire de la Beauce et titulaire d’un baccalauréat en informatique de gestion, Gino Bilodeau possède une grande expérience dans le domaine de l’informatique.

Ce dernier a œuvré dans différentes entreprises, ce qui lui a permis de développer une expertise significative en matière de gestion. Il occupait le poste de directeur des technologies de l’information et du développement logiciel chez Matiss depuis 2012.

« J'ai toujours cherché à allier innovation et efficacité dans mes précédentes fonctions. Mon expérience m'a enseigné que la clé du succès repose sur la gestion optimale des ressources, le développement continu de l'équipe et une infrastructure solide. Mon objectif est de créer un environnement où l'efficience et l'efficacité seront au cœur des actions », a souligné le nouveau directeur.

À titre de directeur des ressources informationnelles, il sera responsable de la gestion de l’ensemble des activités et des ressources liées aux technologies de l’information.

Il travaillera notamment en collaboration avec la Direction des études et de la vie étudiante dans une optique de développement et d’innovation technopédagogique.

« Notre organisation est ravie d’accueillir monsieur Bilodeau au sein du Cégep. Son agilité et sa vision stratégique seront des éléments clé pour la transformation numérique ainsi que le développement de notre institution », a mentionné Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.