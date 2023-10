Campagne de financement pour un projet d'échange étudiant en génie civil

Le département de Génie civil du Cégep Beauce-Appalaches lance une campagne de financement dans le cadre d'un projet d'échange étudiant avec l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) du Limousin, en France.

Cette initiative représente une opportunité exceptionnelle pour les deux établissements d'enseignement d'offrir aux étudiants la possibilité d'enrichir leurs parcours d’études, de développer leurs compétences techniques et de découvrir une nouvelle culture.

À la session d’hiver 2024, un groupe de 12 étudiants du Cégep Beauce-Appalaches s’envolera pour vivre une expérience d'apprentissage internationale enrichissante. « Ce voyage, en plus d’approfondir leurs apprentissages, leur permettra de développer des compétences précieuses sur le plan professionnel et personnel tout en les préparant pour leurs futures carrières », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, par voie de communiqué de presse.

Dans la première partie de l'échange, le groupe se rendra en France pour collaborer avec ses homologues du Limousin sur le campus d’Égletons de l'IUT. Ils assisteront à une série de cours théoriques, participeront à des laboratoires pratiques et effectueront des visites de chantier. Ils s'initieront à la réglementation en vigueur en Europe, à la conception, à la formulation, à l'analyse et aux essais de qualité sur les matériaux.

Lors du deuxième volet du projet, les étudiantes et étudiants français de l'IUT du Limousin viendront dans la région bénéficier de l'expertise beauceronne offerte par le personnel enseignant du Cégep Beauce-Appalaches en matière de matériaux et de méthodes de construction adaptés aux conditions climatiques du Québec.

Le coût total du projet d'échange étudiant s'élève à 53 000 $. Les contributions recueillies par la campagne de financement seront utilisées pour couvrir les frais de déplacement et de subsistance, ainsi que les activités éducatives.

Pour contribuer à ce projet, veuillez communiquer avec Sylvain Carrier ([email protected]), enseignant au département de Génie civil du CBA. L'établissement remettra un reçu fiscal pour les contributions déductibles d'impôts. La campagne se tiendra jusqu'au 20 novembre prochain.