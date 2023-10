Une nouvelle classe inaugurée à Notre-Dame de Saint-Elzéar

L'école Notre-Dame de Saint-Elzéar a inauguré, ce mardi 17 octobre, sa nouvelle classe extérieure. Un projet de près de 10 000 $.

Ce nouveau lieu bénéficie à tous les élèves en leur offrant un endroit extérieur propice aux apprentissages.

Ce projet découle d'un sondage réalisé auprès des élèves en mai 2022. Ces derniers avaient en effet souhaité avoir plus de places assises dans la cour de l'école.

L’équipe-école y a aussi vu la possibilité d’ajouter un tableau extérieur et suffisamment de tables afin d’optimiser cet espace et en faire une classe extérieure. Le tout se trouve sous un toit permanent, ce qui permet de prolonger l’utilisation de l’équipement.

« Depuis que nous avons cette installation, il n’y a pas une journée où elle n’est pas utilisée. Nous voulons en faire profiter tous les élèves, que ce soit pendant les classes, au service de garde ou lors des récréations. C’est un environnement d’apprentissage différent et stimulant pour eux et pour le personnel. Le projet est en continuité avec les classes flexibles qui sont déjà présentes dans l’école, » a ajouté Nancy Brochu, directrice de l'établissement.

La réalisation de cette classe extérieure a été rendue possible grâce à l’appui de la municipalité de Saint-Elzéar et de la menuiserie Les Atypiques. À la demande du conseil des élèves, la municipalité a offert une aide financière de 2 500 $ et Olivier Taillefer, propriétaire de la menuiserie Les Atypiques et père d’un élève de l’école, a offert bénévolement son temps pour la construction des 13 tables.

« La municipalité de Saint-Elzéar est toujours heureuse de s’associer aux différents projets menés par les élèves de l’école. D’ailleurs, chaque année, nous réservons un montant pour des projets qu’ils entreprennent », a mentionné Carl Marcoux, maire de la municipalité.

Lors de l’inauguration, la directrice générale adjointe du Centre de services scolaire de la Beauce- Etchemin, Mme Karina Roy, s’est réjouie de l’implication de la communauté éducative : « Je me dois de saluer l’engagement de l’école, des élèves, du milieu municipal et des parents qui se sont unis pour offrir un environnement inspirant à nos élèves, » a conclu, Karina Roy, directrice générale adjointe du Centre de services scolaire de la Beauce- Etchemin.