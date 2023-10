L'École Jésus-Marie lance les travaux de sa salle d'entraînement

L'École Jésus-Marie (EJM) de Beauceville a lancé officiellement, ce mardi 17 octobre, les travaux de sa nouvelle salle d'entraînement en réalisant la première pelletée.

Pour l'occasion, les religieuses, le personnel, ainsi que la direction de l'établissement étaient rassemblés pour revenir sur les étapes du projet.

« On est vraiment très très heureux que tout le monde soit là aujourd'hui pour notre première pelletée de terre, » a lancé Nathalie Fortier, directrice de l'EJM

« C'est un peu d'émotion aujourd'hui, il faut le dire. On a lancé la campagne de financement en décembre 2021 et on était en attente d'un programme de subvention. Finalement, on a décidé d'être plus autonome et de se lancer dans le projet », a déclaré Marcel Roy, président de la Fondation de l'École Jésus-Marie.

En effet, la plupart des travaux sont réalisés par des bénévoles et le chantier a été entièrement financé par des donateurs.

« C'est un projet collectif. C'est un grand jour pour tout le monde, on remercie les professeurs de nous avoir accompagné pour l'équipement de cette future salle. Il n'y a pas de luxe là-dedans, mais il y aura le nécessaire. Merci à tous, » a conclu Marcel Roy.