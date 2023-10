Soirée distinction jeunesse: près de 60 500 $ distribués en bourses d'études

La 10e édition de la Soirée distinction jeunesse s'est déroulé ce mardi 17 octobre à Sainte-Marie. Près de 25 000 $ de bourses d'études ont ainsi été distribuées par les caisses Desjardins.

Au total, ce sont 30 bourses qui ont été remises aux étudiants du secondaire, de la formation professionnelle, du collégial et de l'université.

Pour cette édition, une formule hybride a été privilégiée afin de faire le tirage et la remise des bourses. Près de 150 personnes se sont rassemblées au Centre Caztel et plus de 200 étudiants étaient également en ligne pour l’occasion.

Lors de la soirée, 10 bourses de 100 $ ont été remis pour le secondaire, 2 bourses de 500 $ pour la formation professionnelle, 8 bourses de 1 000 $ pour la formation collégiale et 10 bourses de 1 500 $ pour la formation universitaire

Par ailleurs, les lauréats de la Fondation Desjardins ont été soulignés au cours de la soirée. Pour les jeunes membres de notre région, c’est un total de 35 500 $ qui a été remis à 21 étudiants qui poursuivent leur formation post-secondaire.

Depuis 10 ans, plus de 225 000 $ ont donc été remis dans le cadre de ce programme à des étudiants de moins de 30 ans du secondaire jusqu’à l’université.

Le programme sera de retour l’an prochain et les inscriptions se dérouleront du 1er au 31 mars 2024.