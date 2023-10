Le CSSBE dégage un surplus réel de 6,6 M$

Le rapport financier 2022-2023 du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) révèle un surplus comptable de 42 658 788 $, mais qui s'établit dans les faits à 6,6 M$ lorsqu'on le rapporte aux opérations courantes.

En effet, selon l’état des résultats au 30 juin 2023, les revenus de l’année ont été de 337 356 848 $ et les dépenses de 294 698 060 $.

Cet excédent significatif résulte toutefois d'un ajustement comptable positif de 36 M$, demandé par le gouvernement du Québec, ont expliqué Fabien Giguère et Patrick Beaudoin, respectivement directeur général et directeur du Service des finances de la CSSBE, lors d'une rencontre avec les représentants de la presse régionale.

Ce surplus découle d’une nouvelle norme comptable sur les Obligations liées à la mise hors service des immobilisations (OMHS), qui prévoit l’octroi d’une somme au CSSBE pour des travaux de décontamination d’amiante dans ses établissements. Le montant de 36 M$ représente le coût estimé des frais de démolition et de décontamination, selon une étude de caractérisation des immeubles réalisée récemment par une firme externe.

« Malgré que la dépense pour ces travaux figure en 2021-2022, l’aide financière gouvernementale paraît quant à elle en 2022-2023. Ceci explique donc le surplus anormalement élevé. L’effet net sur deux années sera nul », de faire remarquer M. Beaudoin.

La direction des services scolaires a tenu à rassurer les parents, les élèves et les membres du personnel quant à la présence d’amiante dans ses quelques 80 bâtiments. « Il n’y a aucun danger à être dans les établissements puisque la fibre comprise dans les constructions n’est pas exposée à l’air ambiant », a signalé Fabien Giguère.

« Notre priorité demeure la sécurité et la santé des élèves et du personnel du CSSBE. Lorsque nous envisageons des travaux dans un établissement où il y a un risque lié à l’amiante, nous respectons toutes les recommandations avec rigueur et vigilance», a ajouté Bianca Doyon, directrice du Service des ressources matérielles. Cela a été le cas dans les chantiers récents de rénovation des écoles de Saint-Benjamin, Saint-Gédéon et Frampton, a-t-elle mentionné en exemple.

Hausse significative du nombre d'élèves

L’excédent généré de 6,6 M$ sur les opérations courantes— qui sera versé à l'excédent accumulé, après déduction des intérêts et des valeurs de terrain, est aussi attribuable à des revenus supérieurs en raison de la hausse importante du nombre d'élèves.

En effet, la CSSBE a accueilli 381 étudiants de plus au niveau secondaire, et 141 élèves du primaire, soit « une des plus fortes [croissance] qu'on a eu, a dit le directeur général. L'an prochain, ça va commencer à redescendre. »

Les échanges de terrain, les nouvelles ententes en transport scolaire et le nombre plus important d'enfants dans les services de garde (+ 400) ont aussi contribué à ces augmentations budgétaires.

Enfin, M. Giguère a indiqué que tous les postes avaient été comblés en début d'année scolaire pour desservir les écoles et les centres, mais que la moindre absence provoquait un casse-tête pour le remplacement, les effectifs étant sur la ligne de rupture à cet égard. « On est pas encore sorti du bois. »

Notons enfin que ces états financiers ont été adoptés par le conseil d’administration du centre, lors de sa séance tenue hier soir.