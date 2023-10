L'École Vision Beauce inaugure son nouveau gymnase

L'école Vision Beauce de Sainte-Marie a inauguré, jeudi 19 octobre, son nouveau gymnase ainsi que la réfection de ses cours extérieures.

Ce projet entre dans la réalisation de la 3e phase d'expansion de l'école, qui avait été décidé en 2019 et mis sur pause durant la pandémie.

« Dire que ce projet a débuté le 28 février dernier et que nous utilisons déjà, depuis le 18 août, ces nouvelles infrastructures au quotidien. À mes yeux, c’est un beau p’tit miracle du privé, la force de la concertation et de l’action efficace. C’est le genre de projet auquel j’adore mettre la main à la pâte, car je sais qu’il est réalisé en concertation avec plusieurs de nos familles et collaborateurs, et ce, pour nos Visionnaires de demain, » a lancé Mélanie Boissonneault, directrice générale de l'école.

Les travaux ont débuté le 28 février dernier pour se terminer le 18 août. Il a pu voir le jour grâce à la campagne de financement lancé en mai 2023 sous le nom de « Une Vision active pour un futur créatif ». Cette dernière avait un objectif financier de 350 000 $.

« Aujourd’hui, je suis très fière de vous annoncer que non seulement nous avons atteint notre objectif fixé, mais que nous l’avons dépassé. Au total, ce sont 402 000 $ que nous avons recueillis, et ce, en environ 4 mois. C’est tout un exploit pour une école privée et non subventionnée, une belle fierté pour notre réseau Vision également, » a complété la directrice.

L'inauguration s'est terminée avec le traditionnel ruban coupé afin d'officialiser l'événement.