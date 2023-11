Jean-Pier Dutil à la direction des ressources matérielles

Le comité exécutif du Cégep Beauce-Appalaches vient d'annoncer la nomination de Jean-Pier Dutil à titre de directeur des ressources matérielles.

Il entrera en fonction le 13 novembre.

Titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique, concentration mécanique du bâtiment, il cumule plus de 19 années d’expérience dans le domaine de l’ingénierie. Il était auparavant directeur adjoint mécanique et électricité en bâtiment Chaudière-Appalaches et chargé de projet chez WSP Canada Inc. Il sera notamment responsable de planifier, organiser et superviser la gestion de projets d’aménagement, de construction, d’amélioration, d’agrandissement et de transformation du terrain, des locaux et des bâtiments ainsi que la mise en place de nouveaux équipements.

« Étant moi-même un ancien étudiant du Cégep Beauce-Appalaches qui suis revenu dans la région après mes études universitaires, je souhaite m’impliquer auprès des générations actuelles et futures afin qu’elles gardent d’aussi bons souvenirs de leur passage que moi. J’ai toujours considéré que le Cégep était une institution d’importance pour la région et son développement m’a toujours tenu à cœur », a souligné le nouveau directeur dans le communiqué de presse d'annonce.