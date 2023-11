La Fondation Audrey-Lehoux remet 17 000 $ en bourses

Plus de 230 convives ont assisté à la 23e Soirée de reconnaissance de la Fondation Audrey-Lehoux, pour les finissants en agriculture de Chaudière Appalaches, qui s'est tenue à Saint-Elzéar le 4 novembre.

Ainsi, ce sont 24 jeunes, ayant terminé leurs études en agriculture au courant de l’année, qui ont été récompensés par des bourses totalisant près de 17 000$.

La bourse Excellence-Agri-Marché a été remise à Maude Labbé de Saint-Lambert-de-Lauzon, qui vient d'obtenir son diplôme universitaire en agroéconomie à l’Université Laval.

La bourse Implication – Expo du Bassin de la Chaudière a quant à elle été remise à Louis Lachance, de Beaumont, ayant complété un diplôme en agroéconomie à l’Université Laval.

Une autre bourse visant à reconnaitre l’implication, mais plus précisément dans les groupes de relève agricole, la bourse Implication – LARACA, a quant à elle été remise à Mikael Mathieu-Rocheleau, de Saint-Elzéar.

La bourse Les éleveurs de porcs de la Beauce & des Deux Rives a été remise à Gabriel Roy, de Saint-Anselme, qui s’est forgé une excellente réputation pour sa motivation et son attitude lors de son parcours pour l’obtention d’un diplôme en production animale au Centre de formation agricole de Saint-Anselme.

La bourse Gestion d’entreprise – Centre Multi-conseils agricoles été remise à Nathan Drouin, de Saint-Frédéric, avec son diplôme en Gestion et technologies agricoles à l’ITAQ de La Pocatière,

Félix Huot, de Lévis, qui vient de terminer une maîtrise en sciences animales à l’Université Laval, a reçu la bourse de la Financière agricole du Québec.

Deux diplômés d’études professionnelles en production acéricole au CFA de Saint-Anselme ont reçu les bourses Les producteurs et productrices acéricoles de Beauce-Appalaches-Lotbinière et Les producteurs et productrices acéricoles de Chaudière-Appalaches. Il s’agit de Carl Gosselin, de Saint-Lambert-de-Lauzon, et de Benjamin Garon, de Saint-Gilles.

Samuel Boulin, de Saint-Vallier, ayant complété une Attestation d’études collégiales en production maraîchère biologique au Cégep de Victoraiville, est celui qui s’est démarqué parmi les candidats pour l’obtention de la bourse Grand Mérite – Promutuel Assurances.

C’est Bernard Lessard, de Saint-Anselme, avec son diplôme en Gestion et technologies d’entreprise agricole de l'ITAQ de La Pocatière, qui a reçu la bourse «Grand Mérite - Desjardins».

Pour compléter la remise de bourses aux finissants, c’est Rosalie Marois, de Saint-Georges, diplômée en agroéconomie à l’Université Laval, qui a reçu la bourse Grand Mérite UPA Chaudière-Appalaches.

La réussite et les efforts des autres candidats au professionnel, collégial et universitaire ont également été reconnus par la Fondation par la remise de bourses de reconnaissance.

Chaque année, la Fondation remet également le prix Coup de cœur – Bernard Breton a une personne dont le parcours est inspirant pour les jeunes. Cette année, c’est Jonathan Lehoux, de Saint-Sylvestre, qui a été honoré. Ce prix se veut une façon de reconnaître toute la passion qu’il déploie pour aider et motiver les jeunes à s’impliquer et à participer aux différentes activités agricoles, que ce soit au niveau régional, mais aussi provincial et même à l’international. Il agit à titre de mentor auprès des jeunes depuis des années et a participé à la formation de futurs leaders dans ce domaine.

Rappelons que depuis maintenant 23 ans, la fondation remet en moyenne 20 000$ chaque année en bourses à des finissants et finissantes en agriculture du territoire de Chaudière-Appalaches.