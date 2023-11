Saint-Benjamin: l'école la Tourterelle inaugure ses nouveaux locaux

L'équipe de l'école la Tourterelle de Saint-Benjamin, accompagnée des équipes du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ont officiellement inauguré leurs nouveaux locaux, ce lundi 13 novembre.

L’investissement évalué à plus de 5 millions $ jusqu’à maintenant a permis de remplacer complètement l’enveloppe extérieure de l’école, de reconstruire et de réaménager le service de garde, d’ajouter des vestiaires et un bureau au gymnase et de réaménager la cour d’école.

La réfection complète des blocs sanitaires a aussi été faite, tout comme le remplacement du système de chauffage et l’ajout d’un système de ventilation.

« L’école, c’est un lieu d’apprentissage, mais c’est aussi un milieu de vie. En offrant aux élèves de nouveaux espaces stimulants, nous favorisons leur développement éducatif et personnel. Pour l’équipe-école, c’est d’autant plus inspirant d’avoir accès à des environnements adaptés et modernes qu’elle peut exploiter au quotidien », a indiqué Isabelle Roy, directrice de l'école.

« Je me souviens, il y a plus d'un an, Fabien (directeur du CSSBE) me disait qu'il fallait refaire l'école de Saint-Benjamin, il m'envoyait des photos des défis importants ici. Ce sont 3,3 millions $ qui ont été investis ici, et cet investissement de notre gouvernement vient confirmer l’importance que nous avons pour les écoles dans nos villages. Les enfants de Saint-Benjamin ont maintenant une école plus moderne et surtout plus accueillante », a ajouté Samuel Poulin.

« Ce projet a été réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Québec, mais aussi avec les parents et les élèves. Ces derniers ont fait preuve d’une grande collaboration et ont démontré leur capacité d’adaptation, ce qui nous a permis de réaliser rapidement les travaux. Le tout, aux bénéfices de l’apprentissage de nos élèves », a souligné de son côté Fabien Giguère, directeur général du CSSBE.

Pour rappel, les travaux ont débuté à l'été 2022 et les élèves ont pu découvrir leur nouvelle école lors de la rentrée 2023-2024.