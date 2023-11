La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches remet ses bourses automnales

Une trentaine de bourses d’automne, totalisant un montant de 15 000 $, ont été remises par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches sur les campus de l'établissement à Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic.

Ces bourses, décernées en collaboration avec la Caisse Desjardins du Réseau de la santé et la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine, soutiennent l'excellence académique, l'intégration des nouvelles personnes aux études et encouragent la persévérance tout au long du parcours scolaire, a rappelé le président de l'organisme, René Allen.

D'abord, la Bourse Coup de pouce de 500 $ encourage une personne étudiante nouvellement admise au collégial à poursuivre ses études au Cégep. Les bourses des campus de Saint-Georges et de Sainte-Marie ont été remises par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches tandis que celles du campus de Lac-Mégantic ont été gracieusement offertes par la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine. Voici la liste des 20 récipiendaires :

Campus de Saint-Georges

Florence Boulanger (Sciences de la nature)

Emile Deblois (Techniques de comptabilité et de gestion)

Jérémy Doyon-Veilleux (Technologie du génie industriel)

Angélik Gagné (Sciences humaines)

Léa Gilbert (Sciences humaines)

Madyson Roy (Techniques de l’informatique)

Shaun Trudel (Arts, lettres et communication, profil Création et médias)

Mathieu Vachon (Techniques d’éducation spécialisée)

Daphnée Vachon (Soins infirmiers)

Campus de Sainte-Marie

Jérémy Bernatchez (Sciences de la nature)

Lysann Cliche (Tremplin-DEC)

William Côté (Tremplin-DEC)

Ève Deschesnes (Sciences humaines)

Marianne Felteau (Sciences de la nature)

Jane Landry (Sciences humaines)

Gabriel Roy (Tremplin-DEC)

Victoria Savoie (Sciences de la nature)

Amina Yildirim-Monroy (Techniques d’éducation à l’enfance)

Campus de Lac-Mégantic

Britany Fillion (Soins infirmiers)

Paméla Plourde (Soins préhospitaliers d’urgence)

Bourses d’Accueil

La Bourse d’Accueil de 500 $ encourage les personnes étudiantes en provenance d’une autre région ou de l’international à poursuivre leurs études collégiales au Cégep Beauce-Appalaches. Elle est attribuée à une personne aux études inscrite à temps plein dans un programme régulier et résidant à plus de 80 kilomètres de son campus ou en dehors de la région Chaudière-Appalaches.

Campus de Saint-Georges

Alexane Côté originaire de Bellechasse (Techniques d’éducation spécialisée)

Campus de Lac-Mégantic

Mckenzie Villamil Beaumont originaire de Sherbrooke (Soins préhospitaliers d’urgence)

Noah Duval originaire de Sherbrooke (Soins préhospitaliers d’urgence)

Océanne Ferland originaire de Sherbrooke (Soins préhospitaliers d’urgence)

Amy Johnson originaire de Shefford (Soins préhospitaliers d’urgence)

Jérémie Lapierre originaire de Magog (Soins préhospitaliers d’urgence)

Bourses Persévérance

La Bourse de Persévérance de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé d’une valeur de 500 $ encourage les personnes étudiantes de 3e session dans un programme en lien avec le domaine de la santé qui se sont démarquées dans leur formation sur la base des résultats scolaires, du degré d’engagement dans le milieu et du niveau d’investissement dans ces activités connexes.

Quatre récipiendaires en provenance de différents programmes et campus ont reçu cette bourse.

Samuel Cloutier, étudiant en Soins infirmiers à Saint-Georges, est récompensé pour sa constance, sa rigueur et son dévouement au sein de son programme.

Amélie Cloutier, étudiante en Éducation spécialisée à Saint-Georges, se voit attribuer la bourse en reconnaissance de son engagement académique ainsi que de sa participation active dans les activités sociales et socioculturelles.

À Sainte-Marie, Émilie Germain, étudiante en Techniques de santé animale, est une leader positive qui se distingue par ses résultats scolaires exceptionnels et son souci du travail bien fait.

Enfin, Aurélie Vigneault, étudiante en Soins préhospitaliers d’urgence à Lac-Mégantic, reçoit cette bourse en reconnaissance de son optimisme contagieux et de son leadership.