Plus de 90 % de réussite au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Bauce-Appalaches a annoncé, ce mercredi 29 novembre, ses résultats académiques pour l'année 2022-2023.

Avec un taux de réussite global de 90,3 %, comparativement à 89,1 % au cours de la période précédente 2021-2022, le Cégep Beauce-Appalaches confirme sa bonne réputation.

« Notre établissement maintient son engagement envers l'excellence académique et son soutien continu envers chaque personne inscrite dans l’un de nos programmes d’études. Nos résultats exceptionnels attestent de l'efficacité de notre personnel, de nos programmes et de nos initiatives », a indiqué Caroline Bouchard, directrice générale.

Les athlètes Condors en réussite

Les athlètes du Cégep Beauce-Appalaches affichent un taux de réussite élevé avec un résultat global de 88,22 %. « Nos athlètes bénéficient d’un encadrement pédagogique particulier pour les soutenir dans leurs études. Des centres d’aide, des ateliers d’aide à la réussite, des ateliers de gestion du stress et du temps, des outils pour faciliter la prise de notes, du soutien dans la préparation d’examens et de travaux, sont quelques exemples de l’accompagnement offert », a déclaré Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

« De plus, le système des pairs aidants leur permet de se jumeler à un coéquipier ou une coéquipière pour obtenir de l’aide dans une matière en particulier ».

Également, ces bons résultats ne se limitent pas à la population étudiante locale : les étudiantes et étudiants internationaux affichent également un taux de réussite important de 88,34 % pour l'année scolaire concernée.