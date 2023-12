Plan d’engagement vers la réussite: le CSSBE mise sur l'effet humain

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a procédé aujourd'hui au lancement public de son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2023-2027, en présence de ses représentants et de 10 jeunes membre du conseil des élèves.

Ce PEVR détermine les objectifs que se fixe l’organisation pour permettre à chaque élève de développer son plein potentiel. « Nous misons sur l'effet humain, c'est à dire le lien qu'on veut créer », a expliqué Fabien Giguère, directeur général. « Les décisions seront prises d'abord et avant tout pour l'humain. »

Ce document est le fruit d’un travail collaboratif qui s’est échelonné sur un an et demi. Un comité formé de membres du personnel du CSSBE a piloté le projet et a tenu diverses activités de consultation auprès d’élèves, de membres du personnel, de membres de la communauté et de partenaires afin de cibler les besoins et les attentes de la génération future. Notons qu'il intègre également les objectifs fixés par la Politique de la réussite éducative du ministère de l’Éducation.

Trois grandes orientations ont été retenues afin de guider les actions du CSSBE pour les quatre prochaines années: personnelle, sociale et scolaire. Pour chacune des orientations, des objectifs précis ont été ciblés.

1. Assurer et soutenir le développement des compétences personnelles et professionnelles nécessaires aux défis actuels et futurs.

Objectif: Développer des pratiques de collaboration et d’apprenance* en équipe

- Où en sommes-nous? 37% des établissements ou services se situent au niveau 3* et plus

- Cible : 60%

Objectif: Agir sur le développement des compétences de l’apprenant (communication, pensée critique, créativité, citoyenneté, collaboration, caractère, résolution de problèmes)

- Où en sommes-nous? 11% des établissements ou services se situent au niveau 3* et plus

- Cible : 50%

Objectif: Soutenir le déploiement d’environnements technologiques, innovateurs et diversifiés basés sur des pratiques probantes

Où en sommes-nous? 25% des établissements ou services se situent au niveau 3* et plus

Cible : 50%

2. Créer un environnement novateur et inspirant dans lequel chacun a sa place et s’épanouit.

Objectif: Développer des services d’accueil et d’intégration adaptés à la diversité

Où en sommes-nous? 29% des établissements ou services se situent au niveau 3* et plus

Cible : 75%

Objectif: Déployer et actualiser des modèles de services inclusifs afin qu’ils tiennent compte des particularités des élèves et de leurs projets d’apprentissage

2-1 : Où en sommes-nous? 59% Taux de qualification et de diplomation des élèves HDAA

Cible : 63%

2-2 : Où en sommes-nous? 79%

Objectif: Taux de qualification et de diplomation des garçons

Cible : 82%

2-3 : Où en sommes-nous? 52% des élèves participent à un projet pédagogique particulier

Cible : 75%

Objectif: Assurer la qualité de l’expérience scolaire à tous les niveaux

Où en sommes-nous? 0% des établissements ou services utilisent le référentiel bien-être

Cible : 100%

3. Soutenir le progrès par le développement continu de notre expertise.

Objectif: Mettre en oeuvre des pratiques probantes actualisées

- Où en sommes-nous? 28% des établissements ou services se situent

au niveau 3* et plus

- Cible : 60%

- Où en sommes-nous? 70% des élèves obtiennent plus de 70% à l’épreuve de mathématiques de 6e année – résoudre

- Cible : 75%

- Où en sommes-nous? 71% des élèves obtiennent plus de 70% à l’épreuve de lecture de 4e année

- Cible : 80%

- Où en sommes-nous? 60% des élèves obtiennent plus de 70% à l’épreuve d’écriture de 2e secondaire

- Cible : 70%

Objectif: Développer des mécanismes de suivi ou de transition pour favoriser l’intervention rapide et efficace

- Où en sommes-nous? 34% des établissements ou services se situent au niveau 3* et plus

- Cible : 65%

- Où en sommes-nous? 84% Taux de diplomation et de qualification en 7 ans

- Cible : 87%

- Où en sommes-nous? 77% Taux d’obtention d’un diplôme en formation professionnelle après 3 ans

- Cible : 85%

Objectif: Assurer l’accompagnement des milieux dans la prise en compte du projet

d’apprentissage individuel

- Où en sommes-nous? 1.5% des élèves quittent le centre de services scolaire

- Cible : - de 1%

- Où en sommes-nous? 2.6% des membres du personnel régulier quittent le centre de services scolaire

- Cible : - de 2%

* : Niveau 1 : Non développé / Niveau 2 : Émergeant / Niveau 3 : Assuré / Niveau 4 : Vers l’optimisation

Un microsite pour un suivi transparent des objectifs

Afin de rendre accessible le PEVR à l’ensemble du personnel scolaire et à toute la communauté, le CSSBE a créé un microsite dédié spécialement à la présentation du plan. Celui-ci peut être consulté au effethumain.cssbe.gouv.qc.ca.

Pour l’organisation, cette version Web permet également de présenter une mise à jour des résultats pour chacun des objectifs. Les données présentées seront mises à jour en fonction des derniers résultats que possède le CSSBE.

« Nous croyons que l’atteinte de nos objectifs nous permettra d’offrir à tous nos élèves des services adaptés à leurs besoins pour ainsi favoriser leur progrès scolaire, personnel et social. J’en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de notre PEVR. C’est toute la communauté qui est derrière ce projet, le tout, aux bénéfices de nos élèves jeunes et adultes », a souligné Fabien Giguère.

Une nouvelle vision pour le CSSBE

Dans ce nouveau PEVR, l’équipe du CSSBE met de l’avant la dimension humaine qui démarque l’organisation. Dans cette optique, elle se donne aussi comme nouvelle vision d’être une organisation audacieuse, reconnue pour son expertise et forte de sa communauté éducative.