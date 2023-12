Remise de 383 diplômes au campus de Saint-Georges

La communauté collégiale du Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges a récemment célébré les succès de ses finissantes et de ses finissants lors d’une cérémonie où 383 diplômes d'études collégiales (DEC) ont été remis.

À cette occasion également, une vingtaine de bourses ont été décernées pour souligner l'excellence académique ainsi qu’un prix Rayonnement pour reconnaître une personnalité inspirante et engagée.

Pour l’année académique 2022-2023, le CBA a décerné 523 diplômes d’études collégiales, en plus des 299 attestations d’études collégiales.

Par ailleurs, l'établissement attribue chaque année le prix Rayonnement à une personne diplômée qui se distingue par son engagement, son humanisme et sa recherche de l'excellence.

Le lauréat 2023 est Philippe Thibaudeau, maître de l’art clownesque, qui a terminé ses études en Sciences humaines en 1998. Il a exploré son amour pour le jeu et l'improvisation pendant ses études, à travers de nombreux projets au sein de la troupe de théâtre L’Épisode.

Après avoir obtenu son diplôme en interprétation du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2004, il a enchaîné avec succès les rôles à la télévision et sur le web ainsi que les tournées mondiales. Philippe partage son expertise du jeu clownesque avec les jeunes artistes de l'École nationale de cirque de Montréal où il enseigne actuellement. Son engagement va au-delà des planches, comme en témoigne sa contribution au programme La belle visite de la Fondation Dr Clown.

« Philippe Thibaudeau a depuis laissé une empreinte indélébile dans les murs du Cégep et dans le monde artistique. Devant nos diplômés, il a partagé son expérience en soulignant l'importance de bien s’entourer, de ne pas craindre les erreurs tout au long de son parcours et surtout de poursuivre ses rêves », a mentionné François Giroux, président du conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches.

Bourses 2023

Un montant total de 9 700 $ a été remis sous forme de bourses à 21 récipiendaires du campus de Saint-Georges.

Nicolas Bégin, finissant en Sciences de la nature, s’est distingué en recevant la Médaille académique du Gouverneur général et la bourse du Mérite scolaire.

Les bourses de l’Excellence scolaire, secteur préuniversitaire et technique, ont été remises à Virginie Pouliot (Sciences de la nature) et Léa Bernard (Soins infirmiers) qui a également reçu une bourse Méritas par programme. Les bourses Progrès scolaire ont été octroyées aux finissantes Julia Audet (Arts, lettres et communication profil Création et médias) pour le secteur préuniversitaire et Savanah Bisson (Éducation à l’enfance) pour le secteur technique. Kim Viau (Soins infirmiers) et Keven Lambert (Informatique) se sont distingués en recevant chacun une bourse d’Engagement ainsi que la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse.

De même, l'institution a souligné l’excellence et le dépassement par la remise de quinze bourses Méritas, soit une par programme, à :

— Léa Bernard (Soins infirmiers)

— Anne Duchesne (Techniques de design d’intérieur)

— Camille Dufour (Sciences de la nature)

— Camille Gagné (Sciences humaines profil Perspective sociale)

— Valérie Gaillardetz Rousseau (Technologie du génie industriel)

— Antoine Giroux (Technologie du génie civil)

— Alexandra Lachance (Arts visuels)

— Britany Leblond (Arts, lettres et communication profil Langues)

— Sandryne L’Heureux-Thibault (Techniques de comptabilité et de gestion)

— Yanie-Lou Losier (Arts, lettres et communication profil Création et médias)

— Émile Pellerin (Sciences humaines profil Marchés et mondialisation)

— Amélie Quirion (Techniques d’éducation spécialisée)

— Alexis Rondeau (Sciences humaines profil Enjeux et défis mondiaux)

— Jessy Samson (Techniques d’éducation à l’enfance)

— William Simard (Techniques de l’informatique)

Les contributions de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, de l’Association générale étudiante du Cégep Beauce-Appalaches, de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, de CDID, de COOPSCO Beauce-Appalaches, de la Fondation Victor Cloutier, de GARAGA, de TC Transcontinental, de Ville de Saint-Georges ainsi que de WSP Canada ont rendu possible cette remise de bourses.