Un projet de gymnase double dévoilé par le Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a déposé, ce mardi 5 décembre, une demande de financement dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives d'affluence (PAFIRSPA) pour la construction d'un gymnase double.

Le projet, estimé à environ 20 M$, a été pensé afin de répondre aux besoins toujours plus nombreux de la population étudiante de l'établissement. Le Cégep Beauce-Appalaches compte désormais près de 1 500 élèves contre 844 en 1990.

« La construction d'un gymnase double permettrait non seulement d'accommoder notre population étudiante en croissance, mais aussi de renforcer notre rôle au sein de la communauté de Saint-Georges, de la MRC de Beauce-Sartigan et même des MRC avoisinantes », a expliqué Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Le but de ce gymnase est également de pouvoir accueillir des compétitions au sein du campus de Saint-Georges, ce que les équipements actuels ne permettent pas. Il sera un bâtiment indépendant construit directement sur les terrains du Cégep.

« La réalisation de ce gymnase moderne contribuerait à rehausser à la fois l'attractivité du Cégep et celle de la Beauce, créant ainsi un legs durable pour la promotion du sport et de l'activité physique. Nous comptons sur le soutien financier du gouvernement du Québec pour concrétiser ce projet d’envergure », a précisé Caroline Bouchard, directrice générale.

Cette nouvelle infrastructure aura une superficie de plus de 1 200 m2 avec une hauteur de 9 m. Elle aura une capacité d'accueil de 250 personnes et inclura plusieurs sports de gymnases ainsi qu'un mur d'escalade. Le complexe sportif pourra aussi servir de centre de congrès de grande capacité pour la communauté.

Un projet basé sur le développement durable

De plus, le nouveau bâtiment prendra en compte les nouvelles mesures d'économie d'énergie basées sur les principes de développement durable du gouvernement du Québec.

Il intégrera des équipements à faible consommation d'eau, des systèmes de ventilation à récupération de chaleur, des thermopompes écologiques et un mur solaire pour réduire sa consommation énergétique.

« Le nouveau gymnase représenterait une étape cruciale dans l'évolution de notre institution, en offrant un espace sûr, moderne et adaptable aux besoins futurs de notre communauté étudiante et de la communauté environnante », a conclu Caroline Bouchard.

Aussi, des plages horaires seront étendues de 7 h à 23 h, 365 jours par an, pour répondre aux besoins diversifiés de la population.