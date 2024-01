Journée «Portes ouvertes» demain au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches invite toutes les personnes intéressées à poursuivre leurs études supérieures à la journée Portes ouvertes qui se tiendra ce samedi 13 janvier, de 10 h à 14 h. L’événement aura lieu simultanément sur les campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic.

Cette journée offre une opportunité pour les étudiant·e·s du secondaire et leurs parents, ainsi qu’aux adultes envisageant un retour aux études, de découvrir les 19 formations préuniversitaires et techniques, les services offerts à l’enseignement régulier et les installations du Cégep Beauce-Appalaches.

Le personnel sera présent pour répondre aux questions sur les programmes d’études, mais également sur les services mis à la disposition de la clientèle étudiante.

Au campus de Saint-Georges, l'engouement est déjà palpable pour les deux nouveaux programmes de Techniques policières et de Soins préhospitaliers d'urgence, qui promettent d'être parmi les plus convoités. Les autres programmes couvrent des domaines aussi variés que la santé, les services sociaux, l'informatique, l'administration, le génie et le design.

Au campus de Sainte-Marie, les gens auront l’occasion de visiter les classes et les laboratoires où sont offerts les programmes de Santé animale, Éducation à l’enfance, Éducation spécialisée, Comptabilité et gestion, Cheminement bilingue ainsi que Sciences de la nature et Sciences humaines.

Du côté de Lac-Mégantic, les départements des programmes de Sciences de la nature, Sciences humaines, Soins préhospitaliers d’urgence, Soins infirmiers et Éducation spécialisée seront présentés.

Lors de la journée Portes ouvertes, les personnes qui se présenteront auront la chance de remporter le remboursement de leurs frais de scolarité pour la session d’automne, une vignette de stationnement et d’autres prix intéressants. Des billets pour le match de hockey des Condors, qui aura lieu le soir même au Centre Caztel, seront remis gratuitement.