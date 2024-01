Une nouvelle vision éducative pour l’école primaire les Sittelles

Bienveillance, créativité et persévérance, telles sont les trois valeurs qui seront mises de l'avant dans le projet éducatif 2023-2027 de l’école primaire les Sittelles de Saint-Georges.

Les responsables de l'établissement ont procédé aujourd'hui au lancement public de cette nouvelle vision de l’école, qui va permettre à chaque élève de développer son plein potentiel.

« Ce projet éducatif est le fruit d’un travail collaboratif de tous les corps d’emploi de l’école, ainsi que des parents », a tenu à souligner le directeur, Vincent Lemieux. Son école accueille près de 500 élèves de la Passe-Partout à la 4e année.

Les trois grandes priorités retenues afin de guider les actions du personnel pour les quatre prochaines années sont:

— Offrir aux élèves un milieu de vie bienveillant où la reconnaissance et l’acceptation de l’autre s’incarnent horizontalement et verticalement.

— Outiller les élèves à mieux se connaître et ainsi trouver leurs propres leviers de persévérance.

— Accompagner les élèves à développer et à faire usage de leur créativité.

« Plutôt que de penser seulement aux résultats scolaires des élèves, l'équipe-école a choisi de concentrer ses efforts à développer d’abord des contextes et des compétences qui leur serviront à apprendre, mais aussi à socialiser. Quand on se sent bien dans son environnement et qu'on a une bonne connaissance de soi, on est davantage prêts à relever des défis! », a ajouté M. Lemieux.

Un nouveau logo

L’école primaire les Sittelles a également profité de l’occasion pour présenter sa nouvelle identité visuelle.

Le logo actualisé représente toujours une sittelle, mais des couleurs plus éclatées ont été choisies pour souligner le dynamisme de l’école. On y retrouve aussi un cœur pour faire ressortir le côté humain fort développé parmi l’équipe et les élèves et une devise: Imagine tes rêves, je te guiderai! Le visuel a été réalisé par Chantale Maheux, technicienne en arts graphiques pour le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.

Finalement, différents designs visuels ont été produits et ajoutés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école pour y imprégner et y faire vivre le projet éducatif. « Ces ajouts en font un milieu de vie encore plus agréable et signifiant, aussi bien pour les élèves, le personnel et les parents », a indiqué pour sa part la présidente du comité d'établissement, Jessica Déry.