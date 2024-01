Le CSSBE dépose un projet de 10 M$ pour la rénovation d'infrastructures sportives

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a déposé, en décembre dernier, un projet de rénovation et amélioration des infrastructures sportives de l'École secondaire Veilleux à Saint-Joseph-de-Beauce.

Le projet, qui est réalisé en partenariat avec la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, se chiffre à un peu plus de 10 M$ et a été déposé au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

« Le projet concerne les plateaux sportifs de l'École secondaire Veilleux. Nous souhaitons les moderniser notamment avec un terrain synthétique pour le football et le soccer, mais aussi avec une nouvelle piste d'athlétisme », a indiqué Fabien Giguère, directeur général du CSSBE.

Un bâtiment de service avec des toilettes et des vestiaires fait également parti du projet, tout comme l'éclairage des futures installations pour des pratiques en soirée.

« C'est un partenariat avec la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Cette dernière pourra se servir de ces installations lorsqu'elles seront libres. En échange, ils vont s'occuper de faire venir les réseaux d'égouts et d'aqueducs pour le nouveau bâtiment », a ajouté le directeur général.

Pour rappel, l'aide financière de programme ne pourra excéder 66 % du montant total. Les coûts restants seront pris en charge par le CSSBE afin de pouvoir lancer le projet.

Désormais, il faudra attendre le milieu du mois de juin afin de voir si ce projet a reçu un retour positif, au même titre que le projet de terrain de soccer intérieur de la Ville de Saint-Georges.