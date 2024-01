Sécurité en transport scolaire : le CSSBE lance la campagne « M'as-tu vu ? »

La campagne provinciale de sécurité en transport scolaire initiée par la Fédération des transporteurs par autobus débute ce lundi 29 janvier, afin de sensibiliser les usagers de la route sur les dangers liés au transport scolaire.

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) s’associe à cette campagne sous le slogan « M’as-tu vu? », afin de rappeler à la population l’importance d’être vigilant sur les routes.

« Il est très important pour nous de participer activement à cette campagne de sécurité en transport scolaire. Au CSSBE, ce sont plus de 14 070 qui sont transportés chaque jour sur notre territoire, ce qui représente 76,05 % de nos élèves du primaire et du secondaire. Cette campagne est l’occasion de se remémorer les principes de signalisation et les comportements sécuritaires à adopter en présence d’un autobus scolaire », a expliqué David Dumas, coordonnateur du service du transport scolaire du CSSBE.

« Pendant ces semaines, nous irons à la rencontre de nos élèves pour leur rappeler les bonnes habitudes qu’ils doivent avoir au moment de traverser la rue, de monter à bord d’un autobus ou d’en descendre ».

Également, la mascotte Bubusse sera de sortie pour aller dans trois écoles primaires et une école secondaire afin de présenter les conseils de sécurité et d'aller à la rencontre des élèves.

Un travail de sensibilisation essentiel pour la sécurité des élèves

Depuis plusieurs années, le CSSBE travaille en collaboration avec son service du transport scolaire et les municipalités pour s’assurer que les parcours des élèves marcheurs soient sécuritaires.

Des travaux importants ont d’ailleurs été réalisés en 2023 pour améliorer la sécurité des élèves lors de l’embarquement en autobus et le débarquement. En effet, l'école les Petits-Castors de Saint-Georges a été munie d'un nouveau stationnement et un débarcadère plus proche de l’école.

Des travaux majeurs ont également été effectués à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce pour améliorer la circulation des autobus et pour assurer le déplacement sécuritaire des élèves et du personnel.

Pour rappel, au CSSBE, ce sont 241 véhicules qui parcourent chaque jour le territoire des 55 municipalités de la Beauce et des Etchemins desservies par le centre de services scolaire. Au Québec, plus de 549 000 enfants prennent l'autobus scolaire chaque jour et 11 290 autobus scolaires parcourent environ 980 300 kilomètres par jour.