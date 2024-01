Quelque 150 personnes à la Journée de l’alphabétisation familiale

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a déposé, en décembre dernier, un projet de rénovation et amélioration des infrastructures sportives de l'École secondaire Veilleux à Saint-Joseph-de-Beauce. Le projet, qui est réalisé en partenariat avec la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, se chiffre à un peu plus de 10 M$ et a été ...