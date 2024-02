L’école Vision Beauce vous ouvre ses portes

Samedi le 3 février prochain, l’école Vision Beauce vous invite à venir voir concrètement comment se vit l’immersion anglaise au quotidien. Venez en famille pour y rencontrer les membres de leur équipe et apprécier leurs nouvelles infrastructures.

L’école Vision Beauce est la seule école préscolaire et primaire privée et trilingue de la région. Située à Sainte-Marie, on y accède facilement par l’autoroute 73. Un réseau de transport ($) est possible et comprend plusieurs arrêts entre St-Georges et Ste-Marie ainsi que vers Scott et St-Lambert.

En bref, l’école Vision Beauce propose à ses élèves les éléments suivants :

Un programme de français langue maternelle

Un programme d’anglais langue maternelle en contexte d’immersion

L’apprentissage de l’espagnol langue seconde

Un enseignement enrichi totalisant 30 heures par semaine

Un service de garde matin, midi et soir

Des sorties éducatives, communautaires et ludiques

Des journées pédagogiques animées

Un milieu de vie sain et actif

Un environnement familial et sécuritaire

Des enseignants compétents, dévoués et soucieux de la réussite des élèves

Un gage de réussite et d’avenir

Le milieu de vie de l’école Vision Beauce, de par ses installations nouvelles et son personnel qualifié, invite les élèves au dépassement, à l’ouverture sur le monde et ce, dans un environnement sain et harmonieux.

Mission et valeurs

À Vision, guider l’enfant à devenir un citoyen accompli est au cœur des préoccupations de l’équipe éducative. D’ailleurs, la mission éducative est d’encadrer et d’outiller les élèves pour qu’ils deviennent d’habiles communicateurs et de bons apprenants engagés dans leurs apprentissages et dans leur communauté. Chaque geste posé est basé sur ces quatre valeurs importantes : le respect, le bien-être, la famille et le plaisir.

Mode prévention

La prévention est l’une des forces de l’équipe. Avec la collaboration de l’équipe-école et d’autres professionnels de l’éducation, nous travaillons à détecter le plus tôt possible les enfants qui présentent des risques de rencontrer des difficultés au niveau du langage, de la motricité globale, de la lecture et de l’écriture.

Voir loin devant

Les technologies, utilisées de façon pédagogique, font partie de notre planification pédagogique ainsi que notre désir d’ouverture sur le monde. À compter de la 3e année, nos élèves ont la possibilité d’apporter leur propre outil technologique en classe. Cette initiative vient enrichir l’environnement d’apprentissage et permet aux élèves de vivre des situations d’apprentissage dans un contexte adapté à la réalité d’aujourd’hui.

Mode de vie sain et actif

Le sport occupe une place de choix à Vision Beauce. Dès le préscolaire, les élèves ont l’opportunité de participer à des séances de psychomotricité à raison de 3 fois par semaine. À la maternelle et au primaire, tous nos élèves bénéficient de 3 heures d’éducation physique par semaine, sans parler des multiples activités sportives qui leur sont offertes durant l’heure du dîner et en fin de journée. Plusieurs équipes sportives des Titans aident les jeunes à bouger et développer un mode de vie sain et actif.

Encadrement et réussite

L’équipe dirige ses efforts vers la réussite scolaire de ses élèves en maintenant un lien étroit avec eux. Cette réussite est possible grâce à un encadrement hors pair, un suivi personnalisé, le professionnalisme et l’engagement des enseignants et enfin, l’implication des parents.

Collaboration et communication

Les parents sont considérés comme des partenaires essentiels à la réalisation de la mission éducative de l’école. Écouter, informer et orienter les parents font partie des priorités. Les parents jouent un rôle de premier plan quand on parle de réussite scolaire.

Une visite vous convaincra!

L’équipe Vision Beauce