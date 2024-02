Relation100Questions : une campagne pour parler de violence conjugale avec les jeunes

L'organisme du Havre l'Éclaircie ainsi que trois autres maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale en Chaudière-Appalaches, ont lancé, ce mardi 6 février au Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges, une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des jeunes.

« Relation100Questions » est une initiative permettant aux membres des organismes de sensibiliser les jeunes à la violence au sein des relations amoureuses.

« La raison de la campagne d'aujourd'hui, c'est que l'on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de sensibiliser la relève, à savoir les jeunes, à la violence conjugale. On a remarqué, notamment avec les influenceurs et les mouvements actuels, que la violence est banalisée. Un jeune qui fait face à la violence verbale, physique ou autre, va être plus propice à la revivre plus tard dans sa relation, s'il n'est pas capable de la dépister », a indiqué Lisa-Marie Fontaine, responsable des communication au Havre l'Éclaircie.

Avec un public allant de 12 à 25 ans, les membres des différents organismes mettent en place un Vox Pop au sein des cégeps, pour aller directement à la rencontre des étudiants.

« Le but est d'aller à la rencontre des jeunes qui ne sont pas facilement approchable, car ils ont tendance à être plus timide sur ces sujets-là. On va donc aller poser des questions pour leur demander ce qu'ils pensent des relations et ce qu'ils savent déjà. Puis à partir de ça, ça va nous donner du contenu pour alimenter notre page Instagram @relation100questions », a-t-elle détaillé.

Géré par des intervenantes, le compte Instagram diffusera des contenus informatifs et engageants faisant écho aux enjeux, pouvant être vécus par les jeunes dans leurs relations amoureuses. Les jeunes peuvent aussi avoir des réponses à leurs questions en toute discrétion.

« Les jeunes sont dans un âge où ils expérimentent des choses et apprennent à se découvrir, puis si tu n'es pas outillé pour savoir ce qui est acceptable ou ce qu'il ne l'est pas, c'est plus dur d'avoir des relations saines. Pour nous, les maisons d'hébergements violence conjugale, c'est quelque chose qui nous tenait à coeur aussi ».

« C'est la première journée ici, au Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges, mais il y a aussi Sainte-Marie, Thetford Mines, Lévis et La Pocatière. Donc on va couvrir presque tout le territoire de Chaudière-Appalaches », a conclu Lisa-Marie Fontaine.

Il faut aussi savoir que le Havre L'Éclaircie a dans ses points de services, les campus de Saint-Georges et de Sainte-Marie. Les jeunes peuvent donc venir prendre de l'information directement sur place s'ils en ressentent le besoin.