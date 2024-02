Un premier encan-bénéfice pour la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

C'est le 20 février que la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches tiendra son tout premier encan-bénéfice, un événement qui permettra de découvrir et d'acquérir des œuvres d'art créées par les artistes du programme d’Arts visuels de l'établissement.

La soirée se tiendra sous les auspices de Catherine Veilleux et Sabrina Paré, de l'entreprise Olives et Gourmandises, qui agissent comme ambassadrices de l'encan. « Nous sommes honorées de participer à cette initiative merveilleuse. C'est une magnifique façon de mettre en valeur la créativité et l'ingéniosité de nos jeunes artistes, tout en contribuant à une cause qui nous tient à cœur », ont-elle indiqué.

De même, on trouvera parmi les items proposés une œuvre d'Alexanne Dunn, ancienne étudiante du programme d’Arts visuels et aujourd'hui titulaire d’une maîtrise en arts visuels à l’Université Laval. « Cet encan-bénéfice permet de célébrer les talents émergents, mais aussi de renforcer notre engagement envers l'éducation et la culture. Chaque œuvre acquise lors de cette soirée symbolise un investissement direct dans l'avenir de nos jeunes artistes en concertation avec notre mission », a souligné René Allen, président de la Fondation.

L'encan-bénéfice se déroulera le 20 février à la salle l’Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches à compter de 17 h. Les personnes intéressées à y prendre part sont invitées à confirmer leur présence, avant le 14 février, en complétant le formulaire en ligne accessible en cliquant ici.