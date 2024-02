Près de 400 élèves ont participé au Défi Blanchette Vachon

Au cours des dernières semaines, près de 400 élèves de 4e et 5e secondaire, de cinq polyvalentes de la région, ont pris part à un projet de simulation boursière, dans le cadre du Défi Blanchette & Vachon.

L'encadrement de la démarche a été assuré par le département de Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches.

Pendant plusieurs années, le défi était proposé sous forme de simulations d'entreprises virtuelles pour permettre une initiation à la gestion financière dans le milieu des affaires. Cependant, une nouvelle formule a été introduite pour cette édition. « Nous avons mis sur pied une simulation boursière qui s’est déroulée sur plusieurs semaines permettant aux jeunes de se familiariser avec le monde de la finance et de faire fructifier un portefeuille fictif de 200 000 $ », a précisé Mylène Gravel, enseignante responsable de la supervision de l'événement.

À l’issue de cet exercice financier, des bourses totalisant 1 200 $ ont été remises à 16 élèves parmi la Polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper (Mathias Cloutier et Louis-Thomas Gilbert), la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin (Mathys Bédard, Justine Morissette, Zachary Poulin-Audet et Félix Plante), la Polyvalente Montignac de Lac-Mégantic (Cédrik Grenier, Laurie-Ann Nadeau, Marc-Antoine Poulin, Joko Roy et Médrick Vallée), la Polyvalente Saint-François de Beauceville (Bastien Aguillon, Colin Benoit, Louka Bisson et Charlotte Deberles) et l'École Jésus-Marie de Beauceville (Vanac Saap).

Pour Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante au Cégep Beauce-Appalaches, l'exercice représente une opportunité unique de faire connaître le programme de Comptabilité et de gestion du cégep à la future génération étudiante. « C'est une expérience pédagogique singulière qui illustre parfaitement la vitalité de notre programme. Pour les élèves du secondaire, c'est à la fois une immersion dans le monde professionnel, l’occasion de développer des bases liées à l’administration des affaires et une manière stimulante de susciter leur intérêt pour la gestion », a-t-il fait remarquer.