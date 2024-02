Près de 200 élèves participent au Challenge des pros

Près de 200 élèves se sont affrontés dans différentes compétitions propres à leurs métiers, dans le cadre du 4e Challenge des pros du centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer), qui s'est déroulé le 20 février.

L’événement, sous la présidence d’honneur d’anciens élèves de l'établissement (Chloé Poulin, Vicky Poulin, Johanne Audet, Sylvie Samson et Patrick Lessard), se voulait avant tout un moment pour reconnaître et valoriser la performance des élèves en formation professionnelle.

«C’est toujours une fierté pour l’équipe du CFP Pozer de voir les élèves s’accomplir dans cette belle expérience d’apprentissage. On peut voir qu’ils sont déjà passionnés par leur futur métier», a mentionné la directrice du centre, Lucie Boulet, à l'issue du challence

Voici la liste médaillés 2024 selon le programme de formation:

Préposé aux bénéficiaires/Auxilière familial

Léanne Nadeau (Or), Lucie Tramcourt (Argent) et Katherine Vercammen (Bronze)

Coiffure

Jennylee-Kate Gourde et Magaly Larivière (Or), Ana-Lysa Roy et Mariane Plante (Argent) et Lise Pagé (Bronze)

Comptabilité

Nathalie Faucher (Or) et Muriel Chifflet (Bronze)

Esthétique

Émily Robert (Or), Sophia Cascante (Argent) et Alycia Poulin (Bronze)

Électrolyse

Audrey Lamontagne (Or), Noémy Morissette (Argent) et Alexandra Langelier-Rodrigue (Bronze)

Santé, assistance et soins infirmiers (Intermédiaire)

Isabelle Bourgoin (Or), Carole Nadine Charonnat (Argent) et Laury Bougie (Bronze)

Santé, assistance et soins infirmiers (Finissant)

Naïla Poulin (Or), Eliza-Anne Richard (Argent) et Amélie Provencher (Bronze)

Secrétariat

Samuel Charest (Or), Nathalie Bez (Argent) et Hélène Agbete (Bronze)