Des élèves récompensées à l’Expo-sciences Desjardins

Cette semaine se terminait l’Expo-sciences Desjardins dans différentes écoles secondaires du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE). Au total, ce sont 13 élèves qui ont présenté divers sujets de nature scientifique devant les juges.

Parmi ceux-ci, certaines se sont particulièrement démarquées autant par le choix du sujet que de la façon dont il a été présenté.

C'est le cas d'Elysa Pouliot, de l'École secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce, qui a remporté le premier prix avec son kiosque sur Les impacts de la société moderne sur notre ADN.

Sa camarade du même établissement, Amélie Cliche, a obtenu une 2e place avec Les phobies: leurs impacts sur la vie des gens.

Par leur présentation sur Les conséquences de la maladie d’Alzheimer, Élodie Tanguay et Frédérique Fillion ont décroché la 3e position. Les deux ados fréquentent l'École des Appalaches de Sainte-Justine.

Enfin, le prix Coup de cœur CSSBE a été remis à Analu Pitelli, élève de l’École secondaire Veilleux. « Analu nous a impressionnés par l’originalité de sa conception et pour la qualité de finition de son produit. De plus, elle a décidé de présenter un exposé en français et elle a écrit trois livres pour enfants en français, alors que ce n’est même pas sa langue maternelle. C’est donc pour toutes ces raisons que nous lui décernons ce prix », a mentionné Chantal Poulin, conseillère pédagogique en science et technologie et organisatrice de l’Expo-sciences.

Elle s'est dit très satisfaite de la participation des élèves. « Pour moi, il est important d’offrir à nos jeunes cette opportunité. C’est une expérience différente qui peut leur permettre de développer des compétences qui leur seront utiles dans leur vie future. »

« Nous avons eu des présentations très intéressantes. Les élèves étaient bien préparés et enthousiasmes. Les sujets étaient de grande qualité et le travail de juge n’a pas été facile! », a pour sa part souligné Claude Lessard, enseignant en science et juge lors de l’activité.