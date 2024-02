Un premier encan-bénéfice qui rapporte près de 10 000 $

Le tout premier encan-bénéfice de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, qui s'est tenue le 20 février, a permis de récolter un montant total de 9 130 $, à travers la vente d'une douzaine d’œuvres d'art créées par des artistes du programme préuniversitaire en Arts visuels.

L'événement était sous le marrainage de Catherine Veilleux et Sabrina Paré, d’Olives et Gourmandises. « Nous célébrons le succès de notre soirée, où la qualité exceptionnelle des œuvres a surpassé nos attentes, offrant une expérience enrichissante aux participant·e·s. Notre joie est amplifiée par la générosité qui nous a permis d'amasser des dons destinés à soutenir la communauté étudiante du Cégep, incarnant ainsi notre engagement envers l'éducation et l'avenir de notre communauté », ont indiqué les ambassadrices.

De son côté le président de la Fondation, René Allen, était fort satisfait des résultats. « La somme recueillie dépasse nos attentes et témoigne de la générosité et de l'engagement envers la jeunesse et la culture. Les fonds amassés contribueront à soutenir les étudiants et étudiantes par le biais de bourses qui sont remises chaque année par la Fondation » a-t-il exprimé à l'issue de l'encan.