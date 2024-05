Des prix de reconnaissance remis au campus de Sainte-Marie

C'est jeudi dernier que les responsables du Cégep Beauce-Appalaches ont souligné l’implication d’une douzaine d’étudiantes et d’étudiants dans les activités du campus de Sainte-Marie, par la tenue d'un gala de reconnaissance.

Sara Gonthier, personnalité artistique de l’année, a brillé lors de la première édition du Spectacle de variétés. En tant que chanteuse, elle a relevé avec brio les nombreux défis du projet, allant jusqu’à apprendre la batterie et les backs vocals pour offrir une performance vocale époustouflante! Son ouverture, sa fiabilité, sa passion et son attitude positive font d’elle la personnalité artistique marquante de l’année 2024.

Émilie Germain s’est impliquée tout au long de l’année au sein du Comité vie étudiante. Généreuse de son temps, de sa créativité et de son sens de l’organisation, elle a su inspirer ses pairs et mobiliser un mouvement d’entraide au sein de la communauté collégiale. Pour son attitude positive en groupe et son leadership exemplaire, elle obtient les votes pour le prix personnalité bénévole de l’année.

Akeem Lafrenière a captivé l’auditoire lors de la première édition du Spectacle de variétés avec son numéro de magie et ses rôles dans les animations. Son désir constant de se surpasser et son perfectionnisme ont été les clés de son succès sur scène! Doté d’un talent inné pour l’improvisation et d’un humour décadent, il a su marquer le public, ce qui lui a valu d’être élu Personnalité découverte de l’année.

La vie étudiante a aussi remis cinq prix Coup de cœur dans différentes disciplines. Ils sont allés à Amélia Vachon, membre impliquée au sein du Comité vie étudiante, Marianne Felteau, artiste acclamée lors du Spectacle de variétés, Anne-Julie Roy, artiste de la troupe de théâtre, ainsi qu’Alix Blanchet et Audrey Boulet, membres dévoués au sein du Comité environnement responsable – CER. Ces récipiendaires ont été choisis par leurs pairs.