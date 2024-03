Cégep Beauce-Appalaches: hausse de 30 % des demandes d’admission

La clôture, le 1er mars, d’un premier tour pour les demandes d’admission au Cégep Beauce-Appalaches (CBA), présente un total de 1 009 étudiantes et étudiants qui veulent fréquenter l’un des trois campus de l’établissement. Pour la direction, il s'agit d'une hausse «exceptionnelle» de 30 %, comparativement à l’année 2023.

C'est le campus de Saint-Georges qui enregistre la plus forte augmentation, avec 45 %, suivi de Lac-Mégantic (10%), puis Sainte-Marie (7%).

« Cette augmentation significative est attribuable à notre nouvelle carte de programmes attractive et diversifiée ainsi qu’aux diverses initiatives entreprises par nos équipes. Nos journées portes ouvertes ont permis de rejoindre un grand public en janvier dernier et les visites dans les écoles secondaires ont permis de présenter nos programmes d’études et les possibilités de bourses », a déclaré fièrement la directrice générale, Caroline Bouchard.

Le campus de Saint-Georges connait un fort engouement pour l’année 2024-2025 où le nombre d’étudiantes et d’étudiants optant pour des programmes techniques a doublé, atteignant 386 demandes, tandis que 269 demandes ont été enregistrées pour des programmes préuniversitaires. Cette forte augmentation est en partie due au nouveau programme contingenté Techniques policières qui a reçu 133 demandes pour 50 places disponibles à l’automne prochain. De plus, les programmes techniques en Soins infirmiers (de 21 à 49) et Comptabilité et gestion (de 41 à 59) ont enregistré une hausse notable comparativement à l’année dernière. Pour sa part, le programme préuniversitaire de Sciences de la nature continue de se démarquer avec un fort taux d’admission se chiffrant à 96 demandes.

La directrice générale signale que le CBA sera le seul établissement du Service régional d'admission au collégial de Québec (SRACQ) à offrir le programme de Technologie du génie industriel à l’automne prochain. En effet, avec des bourses totalisant jusqu’à 31 500 $, le programme est particulièrement attractif. La formation propose un parcours adapté aux réalités du marché avec notamment l’apprentissage en milieu de travail.

Campus de Lac-Mégantic et de Sainte-Marie

Le programme Soins préhospitaliers d’urgence a récolté 37 demandes alors qu’il sera offert cet automne de façon permanente sur les campus de Lac-Mégantic (deux premières sessions) et de Saint-Georges (quatre dernières sessions). Le programme Techniques d’éducation spécialisée a également contribué à l’augmentation des demandes d’admission. « Avec près de 100 demandes atteintes, le campus de Lac-Mégantic démontre l’importance de répondre aux besoins régionaux en enseignement supérieur », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Au campus de Sainte-Marie, les demandes d’admission pour le programme de Techniques de comptabilité et de gestion cheminement bilingue continuent de progresser passant de 24 à 33. Le programme Techniques d’éducation spécialisée connait également une forte hausse de 34 à 50 demandes d’admission tandis que celui de Techniques de santé animale demeure le plus sollicité. De leur côté, les programmes préuniversitaires de Sciences de la nature et de Sciences humaines cumulent 74 demandes.

Le deuxième tour d’inscription est en marche et prendra fin le 1er mai.