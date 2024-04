Conciliation sport-études: une mention d’honneur à l’enseignante Marie-Claude Bolduc

L’enseignante en littérature au Cégep Beauce-Appalaches, Marie-Claude Bolduc, vient d'être sélectionnée par l'Alliance Sport-Études pour recevoir une mention de reconnaissance, dans le cadre de la 7e présentation du programme Tag ton prof! Cette distinction vient souligner son apport exceptionnel dans le cheminement et la réussite scolaire d’un étudiant-athlète.

D'après Maxim Frenette, étudiant en Sciences de la nature et athlète en natation, l’enseignante s’est particulièrement démarquée et l'a grandement aidé dans sa conciliation sport-études. « J'aimerais souligner l'apport de ma professeure de français, Elle m'a beaucoup aidé dans cette matière, elle était souvent disponible à son bureau avec le sourire. Elle a été conciliante avec mes absences pour mes compétitions et semblait vraiment s'intéresser à mon sport et mes performances », a-t-il témoigné.

« Je suis très émue de recevoir cette reconnaissance. Enseigner est déjà un privilège, mais accompagner des étudiantes-athlètes et des étudiants-athlètes engagés dans des passions personnelles l'est encore plus. Maxim est très inspirant et si, en discutant littérature avec lui, j'ai réussi à simplifier son parcours, j'en suis plus qu'heureuse! L'imaginer plonger dans un roman entre deux entrainements réjouit l'enseignante que je suis », a exprimé en retour Marie-Claude Bolduc.

Pour Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, cette reconnaissance fait valoir le rôle important des enseignants dans l'équilibre entre le sport et les études au sein de l’établissement. « La collaboration entre les membres du personnel enseignant et les étudiantes-athlètes et les étudiants-athlètes est importante pour favoriser la réussite scolaire et sportive. Marie-Claude Bolduc reflète les valeurs de notre Cégep et se positionne comme un modèle positif pour le corps enseignant. »

Cette année, 30 enseignantes et enseignants provenant de 28 collèges et deux universités membres de l’Alliance Sport-Études ont été sélectionnés parmi plus de 160 candidatures reçues.

Athlètes membres de l’Alliance Sport-Études

Le Cégep Beauce-Appalaches est membre de l'Alliance Sport-Études depuis plusieurs années. En ce moment, il compte en ses murs treize athlètes dans sept disciplines.

Du campus de Sainte-Marie, Léa Fortin, Laurence Grondin, Mégane Larochelle et Alexia Morin font partie de l'équipe des Cyclones de Québec cadette AA en ringuette. Elles ont remporté le championnat provincial qui s'est tenu en mars à Sainte-Julie. Leur parcours les a menées en quart de finale lors du championnat canadien au Nouveau-Brunswick d’avril, où elles ont terminé en 6e position après une défaite en prolongation.

Au campus de Sainte-Marie, Sara-Kim Bégin et Marie-Raphaële Savoie se distinguent en patinage artistique. Marie-Raphaële Savoie a remporté la médaille d'or lors des championnats de la sous-section Québec de patinage artistique à Sainte-Marie, qui ont eu lieu en novembre dernier.

Du campus de Saint-Georges, Maxim Frenette fait partie du Club de natation régional de Beauce (CNRB) et monte sur le podium depuis plusieurs années. Lors de la dernière compétition de l’Invitation du printemps NSH à la piscine Sylvie-Bernier de Sainte-Foy, il a décroché l'or au 100m brasse et le bronze au 200m brasse.

Olivier Gagné, du campus de Saint-Georges, excelle en snowboard cross. En janvier, il a obtenu la 13e place aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver en Corée du Sud. Ensuite, il a décroché la 6e position aux championnats canadiens Junior à Beaver Valley en Ontario, en mars dernier. Il s'est finalement classé 38e aux championnats du monde Junior en Géorgie, Europe, qui s’est tenu le 6 avril, obtenant le 4e meilleur résultat canadien.

Du campus de Sainte-Marie, Rosalie Lessard se démarque en taekwondo. Depuis plusieurs années, elle monte sur le podium et remporte des médailles au sein du Club de taekwondo de Sainte-Marie.

Du campus de Saint-Georges, Isaac Bouffard, Jacob Bouffard et Stéphanie Dubois-Lemieux ont participé à des championnats d'athlétisme. En mars dernier, Isaac a terminé 9e au 60m et 5e au 400m, tandis que Jacob s'est classé 11e au 60m et 6e au 400m, lors des championnats canadiens d'athlétisme en salle, catégorie U20. De son côté, Stéphanie s'est illustrée en février lors des championnats québécois juniors, terminant 6e au 60m et remportant la première place au triple saut.

Charles-Étienne Lemay a récemment rejoint l’équipe des Condors hockey au campus de Saint-Georges. Le parcours des Condors du Cégep Beauce-Appalaches dans les séries de la Ligue de hockey junior AAA du Québec s’est conclu en demi-finale en avril dernier au Centre Caztel à Sainte-Marie.

Les étudiantes-athlètes et les étudiants-athlètes s’entrainent en moyenne une vingtaine d’heures par semaine. Leur participation est régulièrement requise à des camps d’entrainement et des compétitions au Québec et à l’international, et ce, tout en complétant leur cheminement scolaire. Sans la collaboration de leurs enseignants pour s’assurer d’une cohésion entre les travaux, les examens, le calendrier de pratique et les compétitions, la plupart des étudiantes-athlètes et des étudiants-athlètes parviendraient avec beaucoup de difficulté à concilier leur sport et leurs études.