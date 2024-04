C'était «Journée des entrepreneurs» à la polyvalente Saint-François

C'est le 19 avril que la Polyvalente Saint-François de Beauceville a organisé sa 2e Journée des entrepreneurs, qui s'adressait aux élèves des groupes Passions 3,4 et 5, Passeport et du PEL de 4e et 5e secondaire.

En matinée, ils ont pu entendre à l'auditorium une conférence de la tenancière Marie-Pierre Simard, propriétaire de La broche à foins, une salle de spectacles et d'événements à Scott. Par la suite, 12 entrepreneurs de la région, au parcours souvent atypique et exceptionnellement inspirant, ont offert des petites présentations plus intimistes dans les classes.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat, offert aux élèves des groupes Passions 3 et Passeport, sous la gouverne des enseignants Dave Cliche et Marie-Eve Gilbert.