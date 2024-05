Centre universitaire des Appalaches: 63 nouveaux diplômés

C'est devant un parterre de 250 personnes que le Centre universitaire des Appalaches a remis, vendredi soir dernier, ses diplômes à 63 étudiantes et étudiants de l’UQAR (Université du Québec à Rimouski), obtenus par le biais de l'établissement de Saint-Georges.

De ce nombre, 22 étudiantes ont décroché un Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, et 16 finissantes et finissants ont fait de même en Sciences infirmières.

Par ailleurs, des certificats en Gestion des ressources humaines et en Trouble du spectre de l’autisme ont été remis respectivement à 11 et 14 finissantes.

« Concilier études, famille et travail n’est pas une tâche simple. Cela demande beaucoup de persévérance et de sacrifices. Votre engagement, votre assiduité et votre travail acharné vous ont permis d’atteindre avec succès le but que vous vous étiez fixé, soit celui d’obtenir votre diplôme. Je me réjouis de cet aboutissement et j’espère que ce diplôme pourra vous ouvrir les portes vers des horizons remplis de réussite et de passion, et surtout, qu’il vous permettra de concrétiser toutes vos aspirations professionnelles », a déclaré le directeur général du CUA, Patrick Busque, lors de la cérémonie de remise.

Signalons qu'en plus de 30 ans, le CUA a décerné près de 3000 diplômes à des étudiantes et des étudiants du territoire.